UDARIO U BANKINU I POGINUO! Stravična saobraćajna nesreća na Avali: Sumnja se da je muškarcu pozlilo tokom vožnje! Lekari mogli samo da konstatuju smrt

Na Avali se dogodila stravična saobraćajna nesreća u kojoj je vozač poginuo. Sumnja se da mu je pozlilo tokom vožnje, a Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt.

Muškarac star oko 60 godina nastradao je danas u popodnevnim časovima u saobraćajnoj nezgodi na Avali, kada je automobil kojim je upravljao udario u bankinu.

Prema prvim informacijama sa terena, sumnja se da je vozaču pozlilo tokom vožnje, najverovatnije usled infarkta, zbog čega je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u zaštitnu ogradu pored puta.

Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt muškarca.

Policija je obavila uviđaj, a tačan uzrok smrti biće utvrđen nakon obdukcije.

