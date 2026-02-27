TRAGEDIJA NA PALILULI! Pronađeno telo starijeg muškarca na tavanu kuće, policija zatekla jeziv prizor

Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt, a prema nezvaničnim informacijama, reč je o samoubistvu.

Na Paliluli je danas u porodičnoj kućipronađeno telo muškarca starog oko 80 godina.

Kako Kurir prenosi nezvanično, reč je o samoubistvu.

Hitna pomoć je odmah stigla na lice mesta, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt.

Prema prvim informacijama, telo starijeg čoveka pronađeno je na tavanu kuće.

Policija je obavila uviđaj i trenutno radi na utvrđivanju svih okolnosti tragedije. Zvanični rezultati istrage biće poznati nakon što nadležni završe sve procedure.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu



Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Svi pozivi su anonimni i besplatni.

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima takođe bez zakazivanja.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org.

Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.

