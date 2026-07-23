ODRŽANA PRVA SEDNICA SAVETA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA: Unapređen sistem i usvojeni novi zaključci

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji obavlja i funkciju predsednika Saveta za borbu protiv trgovine ljudima, predsedavao je prvoj sednici ovog saveta u novom sazivu, na kojoj su razmatrane dalje aktivnosti usmerene na unapređenje sistema borbe protiv trgovine ljudima.

Sveobuhvatne reforme i zakonodavni okvir: Na sednici je istaknuto da su na inicijativu Nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima i Ministarstva unutrašnjih poslova pokrenute reforme koje su unapredile normativni i strateški okvir. Usvojeni su Program za borbu protiv trgovine ljudima za period 2024–2029. godine sa pratećim Akcionim planom, kao i Zakon o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, čime je ova oblast prvi put sistemski uređena u skladu sa međunarodnim standardima u okviru Reformske agende za Zapadni Balkan.

Konkretni rezultati i napredak: Sprovedene reforme dale su merljive rezultate, što potvrđuje i napredovanje Republike Srbije u Nivo 2 prema Izveštaju Stejt departmenta SAD o trgovini ljudima za 2025. godinu.

Zaključci i planovi za budućnost: Na kraju sednice usvojeni su zaključci koji predviđaju izradu podzakonskih akata za primenu novog zakona, donošenje novog Akcionog plana za sprovođenje Programa za period 2027–2029. godine, jačanje međunarodne saradnje kroz bilateralne sporazume, kao i nastavak proaktivnog pristupa u otkrivanju i istraživanju ovog krivičnog dela.

Autor: D.S.