Ibrahimović: Srbija uvodi sistemsku borbu protiv trgovine ljudima

Savetnik potpredsednika Vlade Srbije Ibro Ibrahimović izjavio je danas da Srbija usvajanjem Zakona o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima šalje jasnu poruku da trgovina ljudima više nije oblast u kojoj će se reagovati parcijalno, već sistemski, odlučno i bez kompromisa.

"Ovo nije samo pravni okvir, već jasan odgovor države na jedan od najtežih oblika kriminala, koji razara živote najranjivijih i ugrožava temelje svakog društva", istakao je Ibrahimović u pisanoj izjavi za Tanjug povodom usvajanja Predloga zakona o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, koji je usvojen juče na sednici Vlade Srbije.

Ibrahimović, koji učestvuje na regionalnom sastanku o harmonizaciji regulative za borbu protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu, koji se održava u Tirani, istakao je da se po prvi put uspostavlja mehanizam u kojem žrtva nije sporedna, već centralna tačka sistema, od trenutka prepoznavanja, preko zaštite, do potpune reintegracije.

"Time država preuzima punu odgovornost da ni jedna žrtva ne ostane nevidljiva i nezaštićena", naglasio je Ibrahimović.

Naveo je da posebnu snagu ovom sistemu daje jasna i operativna uloga Ministarstva unutrašnjih poslova, koje kroz kancelariju u kabinetu ministra i funkciju nacionalnog koordinatora preuzima ključnu ulogu u povezivanju svih nadležnih institucija.

"Nacionalni koordinator, kao centralna tačka sistema, obezbeđuje da borba protiv trgovine ljudima ne ostane na nivou pojedinačnih reakcija, već da funkcioniše kao jedinstven, koordinisan i efikasan mehanizam države", ukazao je Ibrahimović.

Naglasio je da se time prvi put uspostavlja jasna linija odgovornosti i upravljanja, što je preduslov da se ovaj problem rešava ne samo kroz represiju, već kroz prevenciju, zaštitu i dugoročnu podršku žrtvama.

"Ovo je istovremeno i poruka da Srbija gradi snažne institucije koje mogu da odgovore na savremene bezbednosne izazove, ali i da pokaže da je zaštita ljudskog dostojanstva iznad svake politike", naglasio je Ibrahimović.

Dodao je da se država ne meri samo snagom svojih institucija, već načinom na koji štiti one koji sami sebe ne mogu da zaštite.

Vlada Srbije usvojila je u utorak Predlog zakona o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, kojim se uspostavlja nacionalni institucionalni mehanizam za tu oblast.

