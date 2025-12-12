Ibrahimović za Pink: Povratak srpskih gradonačelnika na Kosmetu jeste kostur buduće ZSO (VIDEO)

Savetnik potpredsednika Vlade Srbije Ibro Ibrahimović govoreći o povratku srpskih gradonačelnika na Kosmetu kaže da to zapravo jeste kostur buduće ZSO na Kosmetu.

Ibrahimović je rekao da bi jedna vrsta odgovornosti, zrelosti i svesti bila da razumemo da je povratak u institucije jedini način da se opstane na Kosovu i Metohiji.

- Jedini način da se odbrane životi, imovina i kulturna i verska baština. Kada pričamo o Kurtiju moramo da razumemo kakav je prethodni period bio i koliko je dehumanizovana Srpska lista - kazao je Ibrahimović za Novo jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

Kako je naveo, potrebno je razumeti da Kurtijev rejting jeste opao, ali da partije koje dolaze vraćaju neke duhove prošlosti.

- Mislim da će biti preslikani rezultati izbora od 9. februara - naveo je Ibrahimović.

On je naveo da su Nemačka, Britanija i Turska instalirane u južnoj srpskoj pokrajini.

- Ne samo da pružaju podršku Kurtiju, već pružaju podršku toj ideji - kazao je Ibrahimović i dodao da ćemo videti šta će raditi kada sadašnje opozicione partije dođu na vlast.

Prema njegovim rečima, Kurti je imao agendu koju je gurao, iscrpeo je sve što je u jednom vremenu dobijao.

Autor: Pink.rs