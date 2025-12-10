Ibrahimović o NIS-u: Nacionalizacija nije konfiskacija - Pitanje energetske bezbednosti je pitanje državnog interesa (VIDEO)

Savetnik potpredsednika Vlade Srbije Ibro Ibrahimović govoreći o situaciji sa NIS-om kaže da ljudima treba objasniti i to da nacionalizacija nije konfiskacija i da bi najbolje bilo da Srbija otkupi ruski deo akcija.

Ibrahimović je rekao da pitanje energetske bezbednosti nije tehnička stvar već pitanje državnog interesa.

- Naftna industrija Srbije je kompanija koja učestvuje najviše u punjenju našeg budžeta. Osim u energetici vrlo je važna i za ekonomiju naše zemlje, da ne pričam o zavisnim društvima, privredi koja poprilično zavisi od NIS-a, ne samo od NIS-a, nego rafinerije Pančevo, kao i poljoprivredi - kazao je Ibrahimović za Novo jutro TV Pink.

Kako je rekao, postoje tri scenarija, a najvažnije je da nema panike i da ima dovoljno derivata na benzinskim pumpama.

- Te tri solucije jesu, nacionalizacija nije konfiskacija, to jeste da država plati ruskom partneru tržišnu vrednost akcija koju oni poseduju. Ja se nadam da će doći do toga da se NIS proda Srbiji, da Srbija povrati svoju energetsku bezbednost - istakao je Ibrahimović.

Vladimir Marinković, jedan od osnivača Kongresa srpsko-američkog prijateljstva, osvrnuo se na sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa Ursulom fon der Lajen i istakao njegovu važnost.

- Nadamo se da će se otvoriti klaster 3. Naravno, većina ljudi u Evropi i EU smatra da je Srbija ispunila sve uslove i standarde - naveo je Marinković.

pročitajte još PREDSEDNIK VUČIĆ DANAS U BRISELU: Na radnoj večeri koju priređuju Fon der Lajen i Košta

Kako je rekao, postoji nekoliko zemalja koje na svaki način pokušavaju da uspore put Srbije.

- Hrvati, baltičke zemlje, ali ostaje da se nadamo da će biti racionalnosti - kazao je Marinković i dodao da nam ostaje da budemo optimisti.

Autor: Pink.rs