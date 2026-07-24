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Putnička vozila na Preševu i Gradini čekaju 20 minuta na izlazu, na Horgošu sat na ulazu

Izvor: Tanjug, Foto: RINA ||

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, putnička vozila na graničnom prelazu Horgoš čekaju sat vremena na ulazu u zemlju, dok se na Gradini i Preševu, na izlazu, zadržavaju 20 minuta.

Na teretnim terminalima, na graničnom prelazu Batrovci beleže se zadržavanja na izlazu u trajanju od sat vremena, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Pred nama je još jedan vikend sa pojačanim intenzitetom saobraćaja, ali za razliku od prethodnih, ulazimo u period letnje sezone kada saobraćaj postaje dvosmerno pojačan.

I dalje će biti mnogo tranzitnih putnika iz pravca zapadne Evrope ka Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, Grčkoj i Turskoj, ali se povećava i broj onih koji se vraćaju sa odmora, pa se veći broj vozila očekuje u oba smera.

Zbog toga će najopterećeniji biti auto-putevi koji prolaze kroz Srbiju, ali i granični prelazi sa Mađarskom, Hrvatskom i Bugarskom, gde se zbog i detaljnih procedura mogu očekivati duža zadržavanja, napominju iz AMSS-a.

Autor: A.A.

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