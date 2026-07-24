Oglasio se Igor Jurić o nestanku devojčice (12) u Beogradu

Povodom pokretanja sistema "Pronađi me" za dvanaestogodišnjom devojčicom iz Beograda Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljanu decu rekao je da je sistem pokazao svoju svrsishodnost, ali da postoji prostor za njegovo unapređenje. Uvek se vodimo interesom deteta, policija ima obavezu da štiti i život i privatnost deteta, kaže Jurić.

Nestanak dvanaestogodišnje devojčice iz Beograda za kojom je pokrenut sistem "Pronađi me", podstakao je još jednom pitanja kada se ovaj sistem otvara i koliko se čeka od trenutka kad postoji saznanje da je dete nestalo do - aktiviranja. Devojčica se vratila kući saopštio je MUP i sistem "Pronađi me" je zatvoren, a Igor Jurić u razgovoru za Javni servis, rekao je da kada je juče popodne dobio informaciju da je devojčica nestala, dobio je i veliki broj poruka šta se čeka i zašto se ne pokreće sistem.

Prečesto pokretanje sistema ugrožava privatnost deteta

"Sistem je pokazao svoju svrsishodnost, iako se devojčica sama vratila kući. Uvek se vodimo interesom deteta, policija ima obavezu da štiti i privatnost deteta i život deteta", naveo je Jurić.

Srećni smo što je potraga završena, kaže on, ali danas je to dete na svim portalima, prečesto pokretanje sistema može da ugrozi privatnost deteta.

Istakao je da su prva tri sata ključna za pronalazak deteta i da je svaki sekund bitan.

"Važno je da vidimo koji su uzroci nestanka i da vodimo ozbiljne razgovore sa decom, da vidimo da li je dete izmanipulisano. Bitno je da se ovakve stvari ne ponavljaju", kaže Jurić.

Kako je rekao, svako u svom segmentu treba da proceni i radi svoj posao - policija da odmeri kad pokreće sistem, građani da se okrenu oko sebe, a roditelji da razgovaraju sa svojom decom i pokušaju da razumeju koji je uzrok nestanka.

Šesto pokretanje sistema "Pronađi me" otkako je uveden



U Srbiji je do sada šest puta pokrenut sistem "Pronađi me". O efikasnosti ovog sistema, Jurić kaže da se rade analize koliko su brzo građani dobili poruku, nekome je stigla poruka, nekome nije, jer je sistem u međuvremenu deaktiviran.

Apelovao je da se sistem unapredi i rekao da će insistirati da to bude jedna od ključnih stvari za državu.

Jurić kaže da bez obzira da li se pokrene sistem "Pronađi me", policija radi svoj posao.

"U lošoj komunikaciji u porodici, između roditelja i dece, dogodi se da dete ode od kuće i da se ne javi. Često ne razgovaramo sa decom, ne znamo šta se dešava u njihovim glavicama. Nijedno dete neće pobeći od kuće, ako su odnosi u kući dobri. Kad se cela javnost podigne, to može da šteti detetu, zato se odmerava da li će se pokrenuti sistem ili ne", zaključio je Jurić odgovarajući na pitanje koliko je bitan razgovor roditelja sa decom.

Autor: A.A.