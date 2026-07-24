Nezapamćeni bum u 'Mišoviću'! Pao rekord u porodilištu: Za samo sat vremena rođeno 9 beba, stigla čak 3 para blizanaca!

U porodilištu "Dr Dragiša Mišović" oboren je rekord, za sat vremena rođeno je devet beba, uključujući tri para blizanaca. Svi porođaji prošli bez komplikacija.

U Kliničko - bolničkom centru "Dr Dragiša Mišović" za sat vremena rođeno je šest beba iz tri blizanačke trudnoće. Za tih sat vremena još tri žene na svet su donele tri bebe, čime je oboren rekord u ovom porodilištu da za sat vremena bude rođeno čak - devet beba.

Načelnica Bolnice za ginekologiju i akušerstvo dr Slađana Mihajlović kaže da je to jedan od najlepših dana koje pamti otkako radi u toj ustanovi.

"Sve je proteklo u najboljem redu. Trudnoće sa blizancima smatraju se visokorizičnim, ali zahvaljujući uigranom timskom radu ginekologa, anesteziologa, babica i neonatologa, svi porođaji završeni su uspešno. Presrećni smo što su i mame i bebe dobro“, istakla je Mihajlovićeva.

Neponovljiv osećaj

Jedna od mama, Snežana Tošić, na svet je donela Dimitrija i Aniku.

Snežana Stošić rodila blizance u KBC "Dragiša Mišović"

"Sve je prošlo savršeno. Bilo je to zaista posebno iskustvo, jer smo prisustvovali trenutku kada se u tako kratkom vremenu rodilo toliko beba. Neponovljiv osećaj“, rekla je Tošićeva, kojoj su blizanci drugo i treće dete.

I Jelena Stanojević, mama Petra i Lazara, kaže da je porođaj protekao bez komplikacija.

Jelena Stanojević je rodila blizance u KBC "Dragiša Mišović"

"Zajedno smo bile u porođajnom boksu, sada smo zajedno i u sobi. Naše bebe su već postale prvi drugari", navela je Stanojevićeva, kojoj su blizanci takođe drugo i treće dete.

Za dan - 18 beba

U protekla 24 sata u toj ustanovi rođeno je više od 18 beba, dok je od početka godine na svet došlo više od 2.500 novorođenčadi.

Snežana Stošić i Jelena Stanojević u KBC Dragiša Mišović rodile su blizance.

"Ne jurimo rekorde, već kvalitet. Najvažnije nam je da su mame zadovoljne i da nam se vraćaju i u narednim trudnoćama. To je najveća potvrda poverenja u naš rad", naglasila je dr Mihajlović.

Zbog velikog broja porođaja, porodilište je svakodnevno popunjeno, ali, kako ističe načelnica, nijedna trudnica nije vraćena zbog nedostatka mesta. Kapaciteti su prošireni otvaranjem dodatnog odeljenja neonatologije u saradnji sa upravom KBC-a, Ministarstvom zdravlja i Dečjom bolnicom.

Ove godine Bolnica za ginekologiju i akušerstvo KBC "Dr Dragiša Mišović" obeležava i 100 godina rada. U ustanovi podsećaju da se odnedavno omogućava i prisustvo partnera na porođaju, što je dodatna podrška budućim roditeljima.

Autor: A.A.