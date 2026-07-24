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Turiste čeka pakao: Grčki carinici najavili štrajk

Izvor: Novosti, Foto: uzivo kamere ||

Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije saopštilo je da je za ponedeljak, 27. jul, najavljen štrajk carinika na grčkim graničnim prelazima Evzoni (Bogorodica), Dojrani (Dojran) i Niki (Medžitlija).

Kako se navodi u saopštenju, prema informacijama dobijenim od nadležnih organa Grčke, u periodu od 5.00 do 9.00 po makedonskom vremenu (6.00-10.00 po grčkom vremenu), putnička vozila biće propuštana na svakih 10 minuta, dok će teretni saobraćaj biti potpuno obustavljen za ulazak i izlazak iz Grčke.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije istaklo je da će preduzeti sve mere i staviti u funkciju sve ljudske i tehničke kapacitete.

Autor: D.B.

#Evzoni

#Turisti

#pakao

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