Haos na grčkim granicama, stiglo UPOZORENJE srpskim turstima: Očekuju se ekstremne gužve

Svi koji su planirali rani beg na egejsku obalu preko Severne Makedonije, moraju ozbiljno da preispitaju svoju satnicu putovanja. Pred nama je period ekstremnih gužvi i višesatnih zastoja na prelazima Evzoni i Dojran, a razlog su spojeni praznici kod naših južnih suseda.

Zašto baš sada nastaje kolaps?

Makedonski građani ovog vikenda slave Dan Svetog Ćirila i Metodija. S obzirom na to da sam praznik (24. maj) pada u nedelju, neradni dan se pomera na ponedeljak, 25. maj. To znači samo jedno: reka vozila iz Severne Makedonije krenuće ka grčkim letovalištima već danas u popodnevnim satima.

Kada se na ovaj talas domaćih turista dodaju rani srpski putnici, ali i potencijalno sporije granične procedure zbog uvođenja EES sistema, dobijamo recept za kilometarske kolone. Da stvar bude gora, ista situacija nas čeka i narednog vikenda zbog verskog praznika Duhovden, koji Makedoncima donosi neradni petak, 29. maj.

Kada nikako ne treba kretati?

Popularna Fejsbuk zajednica "Put do Grčke" već je izdala zvanično upozorenje za sve vozače. Izbegavajte petak popodne (22. maj) i subotu ujutru (23. maj). Za sledeći talas, kritični su četvrtak popodne (28. maj) i petak ujutru (29. maj).

Najveći pritisak na granici u smeru ka Srbiji očekuje se u ponedeljak (25. maj) od podneva do kasnih večernjih sati, kao i u nedelju (31. maj) u istom terminu.

Vozači po navici biraju Evzoni, zbog čega ovaj prelaz prvi "poklekne" pod pritiskom i formira najduže redove. Iako se manji prelaz Dojran često savetuje kao spas i prečica, imajte na umu da tokom prazničnih dana i tamo dolazi do ozbiljnih zastoja jer svi razmišljaju na isti način.

Zlatno pravilo za naredne dane: pre nego što upalite automobil, obavezno pogledajte snimke sa graničnih kamera uživo i proverite najsvežija iskustva vozača u grupama, kako ne biste proveli sate u mestu na prolećnom suncu.

Autor: S.M.