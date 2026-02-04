AKTUELNO

KOLAPS NA GRANICAMA! Vozači zarobljeni satima, na ovim prelazima je NAJGORE: Teretnjaci stoje u mestu, kilometarske kolone ne mrdaju!

Foto: Uprava Carina

Svi koji su planirali put van granica Srbije danas moraju biti naoružani debelim živcima!

Prema najnovijem izveštaju Auto-moto saveza Srbije (AMSS), na graničnim prelazima vlada pravi kolaps za teretna vozila, a čekanja se mere satima.

Horgoš i Šid u blokadi

Najkritičnija situacija je na izlazu iz zemlje. Na prelazima Horgoš i Šid teretnjaci čekaju čak pet sati kako bi napustili Srbiju. Ništa bolja situacija nije ni na ostalim ključnim punktovima:

- Kelebija, Batrovci i Sremska Rača: Zadržavanja od tri sata.

- Bezdan i Gradina: Čeka se po dva sata.

- Preševo: Zastoj od sat vremena na izlazu, dok se na ulazu u zemlju čeka sat i po.

Stanje na putničkim terminalima

I dok vozači kamiona prolaze kroz pravu agoniju, na putničkim terminalima trenutno nema zadržavanja. Takođe, prema informacijama JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama širom auto-puteva saobraćaj se odvija bez zastoja.

Autor: Dalibor Stankov

