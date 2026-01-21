AKTUELNO

Kolaps na granicama: Teretnjaci u kolonama i po šest sati

Najduže zadržavanje za teretna vozila na izlazu iz zemlje je na graničnom prelazu Beatrovci, šest sati, saopšteno je danas iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, teretnajci na izlazu iz Srbije čekaju po tri sata na prelazima Šid, Bezdan i Preševo, dok je na Sremskoj Rači zadržavanje sat vremena.

Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima. Prema poslednjim informacijama JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

