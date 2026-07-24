SAOBRAĆAJNI KOLAPS NA PUTEVIMA: Dačić se hitno oglasio i uputio važno upozorenje vozačima

Ispred nas je još jedan vikend u samom jeku letnjih odmora, a na ključnim saobraćajnicama širom Srbije već se formiraju kilometarske kolone.

Povodom pojačanog intenziteta saobraćaja, na svom Instagram profilu oglasio se potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sa dramatičnim apelom na sve učesnike u saobraćaju.

Kako ističe ministar, intenzitet saobraćaja je na samom maksimumu, zbog čega je ključno da svi vozači pokažu odgovornost i strpljenje.

- Pred nama je još jedan vikend u jeku letnjih odmora. Na putevima širom Srbije gužve su ogromne, a intenzitet saobraćaja je na maksimumu. Zato apelujem na sve vozače – usporite, budite strpljivi i pokažite odgovornost. Sekunda nepažnje može promeniti sve. Nemojte dozvoliti da se odmor pretvori u tragediju - poručio je Dačić.

6 zlatnih pravila koja ovog vikenda spasavaju živote

Iz MUP-a podsećaju na ključne mere bezbednosti kojih se svi vozači moraju strogo pridržavati kako bi sačuvali svoje i tuđe živote:

Usporite – strogo poštujte ograničenja brzine.

Bez alkohola – ne sedajte za volan ukoliko ste konzumirali alkohol.

Vežite pojas – obavezno korišćenje sigurnosnog pojasa i na prednjem i na zadnjem sedištu.

Deca u auto-sedištima – bezbednost najmlađih mora biti na prvom mestu.

Telefon u stranu – ne skrećite pogled sa puta i ne koristite mobilne telefone tokom vožnje.

Pravite redovne pauze – odmorite se na svakih 120 minuta vožnje.

Policija na svim ključnim deonicama

Dačić je naglasio da će pripadnici Saobraćajne policije tokom celog vikenda biti prisutni na svim ključnim putnim pravcima u zemlji kako bi osigurali maksimalnu bezbednost i kontrolisali saobraćaj.

- Naš cilj je da svi bezbedno stignete svojim kućama i porodicama. Budite solidarni i čuvajte jedni druge. Srećan i bezbedan put – zaključio je ministar u svojoj poruci.

Autor: S.M.