Hrišćani danas slave praznik Presvete Bogorodice Trojeručice: Da vam u domu vladaju mir i ljubav, izgovorite ovu molitvu

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave praznik Presvete Bogorodice Trojeručice.

Vernici Srpske Pravoslavne Crkve danas slave i Sveštenomučenike Prokla i Ilarija. Prema starom predanju oni su potekli iz Kalipte u Aziji, i Prokl beše stric Ilariju, navodi SPC.

Postradaše u vreme Trajanovo. "Kakvoga si roda?" upita sudija Prokla. Prokl odgovori: "rod je moj Hristos, i nadežda moja Bog moj".

Kad mu sudija pripreti mukama, Prokl reče: "Kad se vi bojite da prestupite zapovest carevu, da ne bi pali u kratkovremene muke, koliko se tek mi hrišćani bojimo prestupiti zapovest Božju, da nebi pali u večne muke!"

Kada Prokla mučiše, tada Ilarije pristupi sudiji i reče: "i ja sam hrišćanin". Posle mnogih mučenja, obojica biše na smrt osuđeni, i to: Prokla raspeše na krst, a Ilariju odsekoše glavu mačem. I odoše oba u radost Gospoda svojega.

Mučenici Tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobediše, a razoriše i nemoćnu drskost demona: njihovim molitvama spasi duše naše.

Ikona Trojeručica je, prema predanju, iscelila ruku Svetog Jovana Damaskina kada mu je ona odsečena po zapovesti damaskog kalifa. Sveti Jovan Damaskin se, naime, kako pismima tako i rečima borio protiv ikonoboraca, ali je međutim bio oklevetan i nepravedno kažnjen.

Ukoliko želite da vam se ispune želje ovu molitvu danas obavezno izgovorite:

- O, Presveta i Preblagoslovena Djevo Bogorodice Marijo, tebi pripadamo, i klanjamo se pred svetom trojeručnom ikonom tvojom, sećajući se preslavnog čuda tvoga, prirastanja odsečene desnice prepodobnog Jovana Damaskina, koje se uz pomoć ikone ove dogodilo, i čiji se znak i sada vidi na njoj, oličen u trećoj ruci, ikoni tvojoj priloženoj. Molimo ti se i prosimo te sveblagu i svemilostivu Zaštitnicu roda našega, usliši nas koji ti se molimo.Kao što si uslišila blaženog Jovana, koji ti je u žalosti i bolesti zavapio, tako ne prezri ni nas, koji smo ranama mnogorazličnih strasti oboleli i ojađeni, i koji tebi, sa skrušenom i smirenom dušom, usrdno pribegavamo. Svemilostiva Gospođo, ti vidiš nemoći naše, nevolju i potrebu našu za tvojom pomoći i zaštitom: odasvud smo neprijateljima okruženi, i nemamo pomagača ni zaštitnika, ako se ti ne smiluješ na nas, Vladičice. Zaista, molimo ti se, saslušaj bolni vapaj naš, i pomozi nam da svetootačku pravoslavnu veru čistu sačuvamo do kraja života, da u svima zapovestima Gospodnjim pravo hodimo, da istinsko pokajanje za grehe svoje uvek Bogu prinosimo i udostojimo se mirnog i hrišćanskog kraja života i dobrog odgovora na strašnom sudu Sina tvoga i Boga našega. Njega umoli za nas materinskom svojom molitvom, da nas ne osudi po bezakonjima našim, nego da nas pomiluje po velikoj i neiskazivoj milosti Svojoj. O, Svedobra, usliši nas, i ne liši svoje moćne pomoći, da bi smo ti, tobom spasenje zadobivši, pevali i proslavljali u zemlji živih, kao i Rođenog od tebe, Izbavitelja našega, Gospoda Isusa Hrista, kome pripada slava, moć, čast i poklonjenje, zajedno sa Ocem i Svetim Duhom, sada i svagda i kroza sve vekove. Amin.

Kako predanje kaže, ikona Trojeručica je iscelila ruku Svetog Jovana Damaskina. S obzirom na to da se Sveti Jovan Damaskin borio protiv ikonoboraca damaski kalaf ga je kaznio odsecanjem ruke.

Ožalošćen Sveti Jovan molio se pred ikonom Presvete Bogorodice i tada se dogodilo čudo! Bogorodica ga je iscelila. Iz zahvalnosti za učinjenu milost, Sveti Jovan je ikoni Bogorodice pridodao još jednu ruku. Tako je ikona nazvana Trojeručicom.

Po svom čudesnom isceljenju, Sveti Jovan Damaskin postao je monah u lavri Svetog Save svećenog, a Sveta ikona Trojeručica ostala je neprestano uz njega.

Sveti Jovan je pre smrti ostavio zavet monasima da ikonu daju carskom sinu koji će, prema proročanstvu Svetog Save Osvećenog, jednog dana doći u njegov manastir.

Tako je Trojeručica pet vekova kasnije dospela u ruke carskog sina, tada arhiepiskopa Save, zajedno sa ikonom Mlekopitateljnice i štapom-patericom Svetog Save Osvećenog.

Proslava praznika Čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojeručice održava se na Hilandaru na Svetoj gori, gde se ikona i nalazi. Centralna proslava praznika Čudotvorne Ikone Presvete Bogorodice Trojeručice održava se na Hilandaru, na Svetoj gori.

Ikona Presvete Bogorodice Trojeručice dugo je bila čuvana u domu Nemanjića, prenoseći se sa kolena na koleno. Iz dvora cara Dušana ikona je prešla u Studenicu.

Autor: D.B.