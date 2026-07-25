Najčistija reka u Srbiji ima 8 rajskih plaža: Uspešno pariraju moru, bistra voda i zelene obale su savršene za beg od grada (FOTO+VIDEO)

Veliki Rzav, najčistija reka u Srbiji, nudi osam prelepih plaža idealnih za opuštanje i zabavu tokom leta.

Dok su poznata kupališta tokom leta prepuna, postoje mesta na kojima i dalje možete da pronađete mir, hladovinu i izuzetno čistu reku. Jedno od njih nalazi se u okolini Arilja, gde Veliki Rzav već godinama privlači posetioce svojom bistrom vodom, zelenim obalama i plažama koje pružaju idealan beg od gradske vreve.

Veliki Rzav je najčistija reka u Srbiji. Dugačka je 62 km i izvire u podnožju planine Mučanj, visoke 1536 m, koja se nalazi između Kokinog Broda i Ivanjice, istočno od planine Murtenica i južno od Javora. Prave ga Presečka reka koja izvire na obroncima planine Čemernice i Jamčica u selu Močioci. Od Močioca reka teče kanjonom do sela Visoka, piše Arilje.in. Od Visoke, gde se nalazi Visočka Banja sa termalnim izvorima, ulazi se u Visočki kanjon, na potezu od Radoševa do Kruščice se nalazi suženje i kaskadni vodopad visine oko 2 m.

Za reku Veliki Rzav kažu da je među najčistijima u Evropi i ima osam plaža: Bosa noga, Urjak, Sonjine čari, Uski vir, Vukotici, Žuta stena, Viseći most, Šljunkara. Na plažama pored čiste vode i prirode možete da nađete i razne sadržaje kao što su tereni za fudbal i odbojku, prostor za koncerte, dečija igrališta i barove.

Bosa Noga je prva uređena plaža na Rzavu , ima plažni bar i apartmanski smeštaj, teren za mali fudbal, odbojku, prostor za opuštanje na lejzi begovima uz šum Rzava... U večernjim satima organizuju se brojni sadržaji za decu i odrasle. I plaža Žuta stena nudi mogućnost bavljenja sportovima - odbojka, mali fudbal, pikado, stoni tenis, uz plažni bar i mini kamp. U večernjim satima organizuju se koncerti, svirke, žurke.

Plaža Green Beach nalazi se na domak plaže Žuta stena i idealna je za ljubitelje mirnih, skrovitih mesta. Romatični kažu da je ovo najinteresantnija od plaža na Rzavu.

Ostrvo Uski vir je rečno ostrvo koje se nalazi u neposrednoj blizini gradskog naselja Arilje (1 km od centra Arilja), na pola puta između centra grada i hotela Mlinarev san. Ostrvo je povezano pešačkom stazom i asfaltnim putem sa centrom grada i sa gradskom plažom. Na ostrvu se nalazi i mala plaža.

Urjak je poznat kao kamenita plaža sa izuzetno čistom vodom (najudaljenija plaža uzvodno) sa plažnim barom i stenom za skokove. Trofej Urjaka je manifestacija koja se održava u toku sezone na ovoj plaži. Večernji sati su kao i na drugim plažama rezervisani za zabavu.

Gradska plaža je najbliža centru Arilja. Deo plaže ima pliću vodu sa obalom od betonskih stepenica (sa klupicama, ljuljaškama i klackalicama). Drugi deo je pogodniji za plivanje. Plaže spaja osvetljeno šetalište, koje je povezano sa glavnim putem ka Visočkoj banji.

Autor: D.B.