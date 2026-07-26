ŽELJKO MITROVIĆ IMA BRUTALNU OBJAVU ZA SVE HEJTERE: Našalio se na svoj račun, pa otkrio koji poremećaj ima (VIDEO)

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović objavio je na Instagramu duhovit snimak u kojem trči i pleše kroz luksuzni enterijer.

Naime, Željko Mitrović je privukao je veliku pažnju novim snimkom, ali i porukom koja stoji uz njega:

Ima onih koji misle da sam poremećen, i da nisam normalan! Na svu sreću u pravu su! Moj poremećaj je veoma redak i zove se “muzička đipo-frenija”. Naime sve je dobro dok je tišina, ali kad neko pusti muziku, ja bez sopstvene želje ili volje da se pomerim, shvatim da moje telo skoči i samo počne da đipa, bez da ja upravljam ovom vegetativno kontrolisanom i automatskom radnjom, što se vrlo dobro vidi na ovom snimku! Lek nažalost ne postoji a zbog prekomernog đipanja sam već izgubio 15 kilograma!

Uz video na kojem energično pleše i trči kroz prostoriju, Mitrović je napisao da navodno pati od izmišljenog poremećaja koji je nazvao "muzička đipo-frenija".

Objava Željka Mitrovića je za kratko vreme prikupila je brojne reakcije i komentare pratilaca, koji su uglavnom odgovorili emotikonima srca i porukama podrške, shvatajući da je reč o humorističnoj objavi.

Video je izazvao pažnju na društvenim mrežama upravo zbog Mitrovićevog prepoznatljivog smisla za humor i energije koju je prikazao u snimku.

Autor: M.R.