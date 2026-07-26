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Svečano obeleženo 35 godina rada i postojanja Nezavisnog sindikata policije (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

U Nastavnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u Beogradu, svečano je obeležen veliki jubilej, 35 godina rada i postojanja Nezavisnog sindikata policije, najbrojnije sindikalne organizacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova i najvećeg pojedinačnog sindikata u javnom sektoru Republike Srbije.

Svečanosti su prisustvovali potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, državni sekretar Vladan Zagrađanin, pomoćnici ministra Željko Kojić, Luka Čaušić i Milan Žižović, direktor policije Dragan Vasiljević, načelnici uprava, komandanti jedinica, direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenih, predstavnici institucija, brojni gosti, kao i predstavnici svih koordinacionih centara Nezavisnog sindikata policije.

Foto: MUP Srbije

Svečani program započeo je intoniranjem himne Republike Srbije „Bože pravde“, nakon čega je predstavljen razvojni put Nezavisnog sindikata policije od osnivanja 1991. godine, preko perioda ispunjenog izazovima i borbom za pravo na nezavisno sindikalno organizovanje, do današnje pozicije organizacije koja okuplja više od 15.000 članova i predstavlja snažan oslonac zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Posebno je istaknut značaj perioda od 2009. godine, kada je započeto novo poglavlje u razvoju sindikata, kao i učešće Nezavisnog sindikata policije u izradi i potpisivanju Posebnog kolektivnog ugovora 2011. godine, a potom i novog Posebnog kolektivnog ugovora i njegovog aneksa 2015. godine, čime su značajno unapređena prava i položaj zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Foto: MUP Srbije

U okviru svečanog programa nastupio je Orkestar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji je svojim izvođenjem dodatno upotpunio atmosferu dostojnu ovog značajnog jubileja.

Foto: MUP Srbije

Prisutnima se obratio predsednik Predsedništva Nezavisnog sindikata policije Goran Lazić, koji je podsetio na najznačajnije trenutke u istoriji sindikata, zahvalio članstvu na ukazanom poverenju, kao i generacijama sindikalnih aktivista koji su svojim radom, odgovornošću i istrajnošću tokom protekle tri i po decenije gradili i jačali organizaciju.

Autor: M.R.

#Ivica Dačić

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