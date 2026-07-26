Svečano obeleženo 35 godina rada i postojanja Nezavisnog sindikata policije (FOTO)

U Nastavnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u Beogradu, svečano je obeležen veliki jubilej, 35 godina rada i postojanja Nezavisnog sindikata policije, najbrojnije sindikalne organizacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova i najvećeg pojedinačnog sindikata u javnom sektoru Republike Srbije.

Svečanosti su prisustvovali potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, državni sekretar Vladan Zagrađanin, pomoćnici ministra Željko Kojić, Luka Čaušić i Milan Žižović, direktor policije Dragan Vasiljević, načelnici uprava, komandanti jedinica, direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenih, predstavnici institucija, brojni gosti, kao i predstavnici svih koordinacionih centara Nezavisnog sindikata policije.

Svečani program započeo je intoniranjem himne Republike Srbije „Bože pravde“, nakon čega je predstavljen razvojni put Nezavisnog sindikata policije od osnivanja 1991. godine, preko perioda ispunjenog izazovima i borbom za pravo na nezavisno sindikalno organizovanje, do današnje pozicije organizacije koja okuplja više od 15.000 članova i predstavlja snažan oslonac zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Posebno je istaknut značaj perioda od 2009. godine, kada je započeto novo poglavlje u razvoju sindikata, kao i učešće Nezavisnog sindikata policije u izradi i potpisivanju Posebnog kolektivnog ugovora 2011. godine, a potom i novog Posebnog kolektivnog ugovora i njegovog aneksa 2015. godine, čime su značajno unapređena prava i položaj zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

U okviru svečanog programa nastupio je Orkestar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji je svojim izvođenjem dodatno upotpunio atmosferu dostojnu ovog značajnog jubileja.

Prisutnima se obratio predsednik Predsedništva Nezavisnog sindikata policije Goran Lazić, koji je podsetio na najznačajnije trenutke u istoriji sindikata, zahvalio članstvu na ukazanom poverenju, kao i generacijama sindikalnih aktivista koji su svojim radom, odgovornošću i istrajnošću tokom protekle tri i po decenije gradili i jačali organizaciju.

Autor: M.R.