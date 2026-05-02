Dačić sa sindikatima policije Balkana: Bezbedan sistem počiva na ljudima, ne samo na zakonima i opremi (FOTO)

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić objavio je na svom Instagram nalogu da je prisustvovao susretu sindikata policije sa područja Balkana, koji je organizovan na poziv predsednika Nezavisnog sindikata policije Gorana Lazića.

Kako je naveo, tokom skupa je istakao da stabilan i funkcionalan bezbednosni sistem ne zavisi isključivo od opreme i zakonskih rešenja, već pre svega od ljudi - policijskih službenika koji svakodnevno rade na zaštiti građana Srbije.

- Veliko mi je zadovoljstvo što sam bio deo susreta sindikata policije sa područja Balkana, na poziv predsednika Nezavisnog sindikata policije Gorana Lazića. Na današnjem okupljanju podsetio sam i poručio da stabilan i funkcionalan bezbednosni sistem ne počiva samo na opremi i zakonima, već pre svega na ljudima, odnosno policijskim službenicima koji svakodnevno nose odgovornost, štiteći građane Republike Srbije. Ono što nam je u zajedničkom interesu, to je sigurna, snažna, moderna i efikasna policija čiji će svaki pripadnik biti uvažen, siguran i motivisan za rad. Znajte da sam na tom putu uvek tu za vas, otvoren za svaki razgovor i dogovor, i znajte da su bolji uslovi za rad nešto što zaista zaslužujete. Zahvaljujem svim predstavnicima reprezentativnih sindikata policije na brojnim porukama ohrabrenja i velikoj podršci za brz oporavak i ozdravljenje u proteklom periodu i stoga, kao što ste mi i poželeli, nastavljamo zajedničkim snagama da služimo našoj državi i našem narodu - napisao je Dačić na svom Instagram nalogu.

Autor: Iva Besarabić