Zamena kontingenta Vojske Srbije u mirovnoj operaciji u Libanu

Ministar odbrane Bratislav Gašić dočekao je danas na Aerodromu „Konstantin Veliki“ u Nišu pripadnike Vojske Srbije koji su završili angažovanje u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Republici Liban - UNIFIL, i ispratio novi kontingent srpskih mirovnjaka koji će u narednih šest meseci učestvovati u toj misiji.

Doček mirovnjaka počeo je minutom ćutanja tokom kojeg je odata počast stradalom podoficiru Druge brigade kopnene vojske Milovanu Jovanoviću, koji je tragično izgubio život u toj mirovnoj misiji. Tom prilikom, ministar Gašić zahvalio je pripadnicima Vojske Srbije i odao im priznanje za požrtvovanost, profesionalno i odgovorno izvršavanje zadataka u izazovnom bezbednosnom okruženju u Libanu.

Danas je u mirovnu operaciju - UNIFIL upućena pešadijska četa Treće brigade kopnene vojske, koja će u narednih šest meseci izvršavati zadatke očuvanja mira u sastavu španskog kontingenta, u sektoru „Istok“.

Obraćajući se pripadnicima novog kontingenta ministar Gašić istakao je da učešće u mirovnim operacijama predstavlja jedan od najodgovornijih zadataka pred kojim se vojnik tokom svoje profesionalne karijere može naći.

- To je svojevrstan test obučenosti, profesionalizma, mentalne i fizičke snage, kao i dokaz spremnosti da se služeći svojoj zemlji, stavite u službu opšteg dobra pod plavom zastavom Ujedinjenih nacija. Vojska Srbije je tokom svog dosadašnjeg angažovanja u multinacionalnim operacijama izgradila ugled pouzdanog, odgovornog i profesionalnog partnera. Taj ugled nije stečen slučajno – iza njega stoje znanje, disciplina, posvećenost i časno izvršavanje svakog zadatka od strane naših pripadnika, koji su svojim radom zaslužili poštovanje međunarodnih partnera i dostojno predstavljali Republiku Srbiju - rekao je ministar odbrane.

On je naglasio da će oni svojim znanjem i odgovornim postupanjem dodatno učvrstiti visoku međunarodnu reputaciju naše zemlje.

- Da li će to biti lako - ne, neće. Toga smo svi svesni, pogotovo ako se setimo nedavne tragedije u kojoj smo izgubili našeg kolegu, uzornog podoficira Milovana Jovanovića. Njegovo stradanje je najbolniji mogući podsetnik na opasnost i odgovornost vojničkog poziva. Ta tragedija je, nažalost, posledica ozbiljne bezbednosne situacije u zoni odgovornosti misije UNIFIL i te ste činjenice bili svesni kada ste se prijavili za ovaj zadatak. Ta odluka svedoči o vašoj profesionalnosti i posvećenosti službi, zbog čega vam i ovom prilikom izražavam najdublje poštovanje - rekao je ministar Gašić.

Ističući da su svi uspešno savladali izuzetno zahtevne obuke i do tančina se uvežbavali za svaki mogući scenario na terenu, ministar odbrane uputio je savet da im bezbednost uvek bude na prvom mestu.

- Važno je da od prvog dana stupanja na dužnost do dana povratka u Srbiju budete maksimalno posvećeni kako mandatu misije tako i čuvanju svog života i zdravlja. To nije samo odgovornost prema sebi, nego i prema vašim porodicama i prema našoj vojsci i državi. Tokom narednih šest meseci vi ćete biti više od jedinice. Bićete porodica. Čuvajte se i pomažite međusobno kao braća i sestre - rekao je ministar Gašić.

Ministar odbrane poručio je oficirima da komanduju u skladu sa propisima i najvišim moralnim načelima jer će samo tako njihove odluke imati težinu, a liderstvo ostvariti željeni efekat, dok je svim mirovnjacima poručio da sa ponosom nose znamenja naše države i vojske.

- Neka po vašim delima Srbiju upamte kao zemlju dobrih i poštenih ljudi. Želim vam da angažovanje u mirovnoj operaciji završite uspešno, da se sačuvate od svih opasnosti i da se vratite svojim porodicama bezbedni, ponosni i zadovoljni što ste časno služili Srbiji i miru u svetu - istakao je ministar odbrane.

Dočeku i ispraćaju naših mirovnjaka prisustvovali su komandant Kopnene vojske general-major Zoran Nasković, načelnik Operativne uprave Generalštaba brigadni general Vladan Milosavljević, šef Kabineta ministra odbrane brigadni general Nikola Matović, komandanti Druge i Treće brigade kopnene vojske brigadni general Nebojša Nedeljković i pukovnik Saša Todorov.

Autor: Pink.rs