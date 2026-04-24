Gašić: Situacija u Libanu vrlo teška, naši vojnici u misiji bezbedni

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je danas da je bezbednosna situacija u Libanu, gde su u mirovnoj misiji angažovani pripadnici Vojske Srbije, veoma teška, ali da su naši vojnici bezbedni i da nisu svi u zonama gde se izvode ratna dejstva.

Gašić je sinoć na aerodromu u Nišu dočekao 30 pripadnika Vojske Srbije koji su se posle osam meseci vratili iz mirovne misije UN u Libanu, a Vojska Srbije u toj misiji ima još angažovanih pripadnika.

Govoreći o trenutnoj bezbednosnoj situaciji i bezbednosnim rizicima, Gašić je naveo da postoji šest gradacija bezbednosnih izazova, a da je situacija u Libanu na petom.

''Znači, vrlo teška. Nisu svi naši vojnici u zonama gde se izvode ratna dejstva. Imamo i jedan broj koji je u samoj komandi oficira, naravno i logističku četu i još jedan vod - ta rotacija je pre nekih mesec dana izvršena - koji je za zaštitu snaga. U ovom trenutku su svi naši pripadnici dobro, bezbedno i imamo svakodnevni kontakt sa njima", rekao je Gašić za Javni servis.

Naveo je da za 30 pripadnika Vojske Srbije, koji su se posle osam meseci vratili iz Libana, misija bila produžena za dva meseca zbog sticaja svih okolnosti bezbednosnog okruženja.

''Juče su skoro čitavog dana putovali od svoje baze do Bejruta, preko četiri puta su menjana vremena polaska aviona i stigli su bezbedno u svoju domovinu. Njihovo oduševljenje i njihova sreća da posle osam meseci mogu da vide svoje porodice i da dođu svojim kućama je, naravno, bila vidna", naveo je Gašić.

Istakao je da je ponosan što su vojnici Vojske Srbije vrlo odgovorni, kao i da se vrlo profesionalno odnose prema svim svojim obavezama i dužnostima u mirovnoj misiji i zadacima koji su im tamo povereni.

"Strah uvek postoji, naravno, pogotovo što je ovaj vod za zaštitu snaga bio u najtežem delu Libana, gde su skoro svakodnevno bila borbena dejstva, pod velikim brojem uzbuna koje su imali i sa velikim brojem dana koje su proveli u skloništima", rekao je ministar.

Dodao je da su bili u svakodnevnom kontaktu sa vojnicima, kako bi prenosili informacije porodicama koje su brinule.

"Zahvalan sam im na tome što su na pravi profesionalni način, vojnički način preneli slavu Vojske Srbije, pokazali svoju državu kao dobro organizovanu, odgovornu zemlju koja sa svojim partnerima u mirovnim misijama daje pun doprinos onako kako misija Ujedinjenih nacija to i traži od nas", naglasio je Gašić.

