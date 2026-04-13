Ministar Gašić obišao pripadnike Vojske Srbije angažovane u stalno zadejstvovanim snagama

Izvor: Pink.rs, Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je danas pripadnike 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva na položaju, koji su tokom Vaskršnjih praznika angažovani u sastavu stalno zadejstvovanih snaga za kontrolu i zaštitu suvereniteta vazdušnog prostora Republike Srbije.

Tom prilikom, ministar Gašić čestitao je pripadnicima jedinice Vaskrs i izrazio zadovoljstvo što je danas sa starešinama i vojnicima koji, radeći na savremenim protivvazduhoplovnim raketnim sistemima budno čuvaju nebo Srbije, ne samo u dane praznika, već tokom cele godine.

- Dok većina građana Vaskrs provodi u krugu svojih najbližih, vi ste ovde, na zadatku, u službi svoje otadžbine. Vaša požrtvovanost, profesionalizam i spremnost da u dane praznika, kao i svakog drugog dana u godini, budno čuvate naše nebo predstavljaju snažan garant bezbednosti naše zemlje. Upravo zahvaljujući i vama, Srbija je sigurna a naši građani bezbedni — poručio je ministar Gašić i još jednom čestitao Vaskrs svim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i svim građanima naše zemlje koji proslavljaju praznik.

On je, tokom današnjeg obilaska dežurne jedinice razgovarao sa pripadnicima Vojske Srbije i uverio se u njihovu spremnost i motivisanost da realizuju sve dodeljene zadatke.

Današnjem obilasku prisustvovali su i komandant RV i PVO general-major Brane Krnjajić, komandant 250. raketne brigade za PVD pukovnik Momčilo Milinkov i šef Kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović.

