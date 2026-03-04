Ministar Gašić u Užicu obišao kompaniju 'Prvi partizan': Istakao značaj fabrike za odbranu Srbije i bezbednost radnika

Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je danas kompaniju "Prvi partizan a.d." u Užicu.

Tokom posete, generalni direktor Dobrosav Andrić zajedno sa rukovodstvom fabrike predstavio je ministru odbrane aktuelne rezultate poslovanja kao i planove za dalje unapređenje proizvodnih kapaciteta.

Nakon sastanka sa rukovodstvom preduzeća i organima upravljanja, ministar Gašić obišao je proizvodne pogone, gde je u razgovoru sa zaposlenima upoznat sa uslovima rada i organizacijom procesa proizvodnje.

Tom prilikom, ministar Gašić istakao je značaj koji "Prvi partizan" ima za sistem odbrane i Republiku Srbiju, naglasivši da je od velike važnosti kontinuirano unapređivanje radnih uslova i bezbednosti na radu.

- Ljudi su temelj naše odbrambene industrije. Bez stručnih, posvećenih i motivisanih radnika nema ni stabilne i pouzdane proizvodnje. Zato je naša obaveza da kontinuirano unapređujemo uslove rada i ulažemo u bezbednost i modernizaciju pogona - rekao je ministar odbrane.

Tokom obilaska ministar Gašić najavio je da će u narednom periodu zajedno sa predsednikom Vlade Republike Srbije obići proizvodne kapacitete kompanije "Prvi partizan" u Užicu

Autor: Iva Besarabić