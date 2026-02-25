Ministar Gašić prisustvovao otvaranju Centra za informacionu bezbednost

Ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas svečanom obeležavanju početka rada Centra za informacionu bezbednost Uprave za telekomunikacije i informatiku (J-6) Generalštaba Vojske Srbije.

Tom prilikom, ministar Gašić čestitao je početak rada pripadnicima novoformirane jedinice i istakao značaj formiranja Centra za informacionu bezbednost za jačanje operativnih sposobnosti Vojske Srbije.

- Osnivanjem Centra za informacionu bezbednost dodatno jačamo kapacitete Vojske Srbije u oblasti koja je danas jedan od ključnih stubova nacionalne bezbednosti. Uveren sam da će pripadnici ove jedinice svojim znanjem, stručnošću i posvećenošću dati značajan doprinos zaštiti naše zemlje – rekao je ministar odbrane naglasivši da je početak rada Centra potvrda opredeljenja da se sistem odbrane kontinuirano unapređuje u skladu sa savremenim bezbednosnim izazovima.

U svom obraćanju načelnik Uprave za telekomunikacije i informatiku general-major Mile Vitezović istakao je da živimo u dobu gde ubrzani razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija značajno utiče na ljude i organizacione sisteme te da je funkcionisanje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije takođe postalo nezamislivo bez njih.

- Osnivanjem Centra za informacionu bezbednost dobijamo specijalizovanu celinu koja će biti prva linija odbrane informacionih resursa i sistem ranog upozorenja na rizike i pretnje po ukupnu bezbednost. Pored toga, Centar je jezgro budućih ofanzivnih snaga za sajber dejstva - rekao je general-major Vitezović.

Na svečanom obeležavanju početka rada nove jedinice Vojske Srbije, kome su prisustvovali članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba Vojske Srbije, prikazan je i film o Centru za informacionu bezbednost.

Autor: D.Bošković