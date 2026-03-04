Plenković: Hrvatski vojnici ostaju u Iraku i Libanu

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da hrvatski vojnici u misijama u Iraku i Libanu dok se ne steknu uslovi za njihov povratak u Hrvatsku.

Plenković je to rekao sinoć u Koprivničko-križevačkoj županiji, gde je prisustvovao obeležavanju 36. godišnjice osnivanja HDZ-a, nakon čega se obratio novinarima i ustvrdio da su svi hrvatski vojnici na sigurnom.

"Ostaće tamo gde jesu dok se ne steknu uslovi da budu izvedeni iz zemlje. Predsednik je ponovo komunicirao bez konsultacija, ali vojnici ostaju tamo gde jesu dok se ne steknu uslovi za odlazak", rekao je Plenković, prenela je zagrebačka N1.

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović saopštio je u ponedeljak da je, zbog razvoja situacije na Bliskom istoku, načelniku Glavnog štaba OSRH naredio povlačenje hrvatskih vojnika iz misija u Iraku i Libanu.

Govoreći o hrvatskim građanima na Bliskom istoku, Plenković je rekao da je Vlada u kontaktu sa svim potrebnim akterima.

"Ministarstvo je dnevno na komunikaciji s ambasadom u Kataru, generalnim konzulom u Dubaiju, ambasadorom u Kuvajtu... Prikupljaju se informacije o hrvatskim građanima u nekoj od zemalja Zaliva. Naša namera je da u domovinu vratimo one koji to žele. Ostaće oni koji tamo žive ili rade", rekao je Plenković.

Autor: Marija Radić