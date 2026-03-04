AKTUELNO

Svet

Plenković: Hrvatski vojnici ostaju u Iraku i Libanu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/FOTO HINA/Edvard Šušak ||

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da hrvatski vojnici u misijama u Iraku i Libanu dok se ne steknu uslovi za njihov povratak u Hrvatsku.

Plenković je to rekao sinoć u Koprivničko-križevačkoj županiji, gde je prisustvovao obeležavanju 36. godišnjice osnivanja HDZ-a, nakon čega se obratio novinarima i ustvrdio da su svi hrvatski vojnici na sigurnom.

"Ostaće tamo gde jesu dok se ne steknu uslovi da budu izvedeni iz zemlje. Predsednik je ponovo komunicirao bez konsultacija, ali vojnici ostaju tamo gde jesu dok se ne steknu uslovi za odlazak", rekao je Plenković, prenela je zagrebačka N1.

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović saopštio je u ponedeljak da je, zbog razvoja situacije na Bliskom istoku, načelniku Glavnog štaba OSRH naredio povlačenje hrvatskih vojnika iz misija u Iraku i Libanu.

pročitajte još

JOŠ JEDNA ZEMLJA SE UKLJUČUJE U RAT NA BLISKOM ISTOKU? Raketne jedinice raspoređene, tiha mobilizacija počela pre napada na Iran

Govoreći o hrvatskim građanima na Bliskom istoku, Plenković je rekao da je Vlada u kontaktu sa svim potrebnim akterima.

"Ministarstvo je dnevno na komunikaciji s ambasadom u Kataru, generalnim konzulom u Dubaiju, ambasadorom u Kuvajtu... Prikupljaju se informacije o hrvatskim građanima u nekoj od zemalja Zaliva. Naša namera je da u domovinu vratimo one koji to žele. Ostaće oni koji tamo žive ili rade", rekao je Plenković.

pročitajte još

IZRAEL PRETI HAMNEIJEVOM NASLEDNIKU! Tek izabrani vođa Irana biće meta za eliminaciju: Nije bitno kako se zove ili gde se krije, udaramo punom snagom!

Autor: Marija Radić

#Andrej Plenković

#Hrvatska

#Irak

#hrvatski vojnici

#liban

POVEZANE VESTI

Svet

Plenković potvrdio: Sabor će biti raspušten u četvrtak, 14. marta

Region

Plenković: Ne idem na sučeljavanje jer nemam sa kim

Region

'PRESUDA JOŠ NIJE PRAVOSNAŽNA, TREBA SPUSTITI LOPTU' Oglasio se hrvatski premijer Andrej Plenković o presudi Dodiku

Politika

ZA PLENKOVIĆA JE USTAŠTVO DEMOKRATIJA I SLOBODA: Nova skandalozna izjava hrvatskog premijera

Region

HRVATI IZLAZE NA IZBORE: Vrh HDZ-a doneo odluku, hitno se raspušta Sabor, Plenković OTKRIO DETALJE!

Politika

'BLOKADERI SE NIKADA OD TAKVE PODRŠKE NISU OGRADILI' Vučić: Plenković, Kurti i Picula podržavaju sve neprijatelje Srbije