ZA PLENKOVIĆA JE USTAŠTVO DEMOKRATIJA I SLOBODA: Nova skandalozna izjava hrvatskog premijera

Hrvatski premijer Andrej Plenković ponovo je izazvao buru izjavom da ne vidi problem u koncertima Marka Perkovića Tompsona, na kojima se glorifikuje ustaštvo.

Ove teme nazvao je „isfabrikovanim“ i odgovornost prebacio na opozicionu levicu.

Plenković o koncertima Tompsona

Plenković je u intervjuu za HRT rekao da su Tompsonovi koncerti „niskog profila“ i da „nikome ništa“. Dodao je da problem postoji samo na zagrebačkoj političkoj sceni, i to levoj, koja, kako tvrdi, „fabrikovano insistira na temama ustaštva“.

Opozicija i polarizacija

Premijer je ocenio da opozicija „histerično insistira“ na ovim temama već pet meseci, dok je njegova vlada fokusirana na rezultate. Naglasio je da je politička scena u Hrvatskoj sve polarizovanija, a opozicija „frustrirana“ zbog dugogodišnjeg boravka van vlasti.

Kontroverzne poruke

Za deo javnosti neprihvatljivo je što se Plenković ne ograđuje od ustaških simbola. On je izjavio da je „logično“ da navijači Dinama koriste ustaški pozdrav „Za dom spremni“ kao poruku gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću, kojeg je nazvao nekonzistentnim.

Demokratija i sloboda

Plenković je poručio da su se Hrvati izborili za slobodu i demokratiju, te da ne vidi razlog za „cenzuru“.

Autor: Dalibor Stankov