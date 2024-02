Milanović: Doba Ive Sanadera bilo je doba nevinosti u odnosu doba Plenkovića

Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je danas da bi najbolje bilo da parlamentarni izbori budu odmah, ali da premijer Andrej Plenković do smatra svojom prćijom.

- Naši ljudi imaju pravo da znaju. Ja sam početkom kalendarske godine otklonio sve sumnje kad će biti izbori - u jesen, oktobar ili novembar - rekao je Milanović.

Do tada će, kaže, biti malo povećanja plata, malo Stepinca, malo Baljburga. "Čekam još i to da se pojavi", rekao je Milanović novinarima u Zagrebu i dodao da su nacionalizam i šovinizam standardno utočište svih hulja.

- Kad nestane pravih argumenata, prikazuju se onime što nisu, a nisu patriote. Ovo je mrcvarenje. Sanaderovo doba je doba nevinosti - naveo je Milanović.

Rekao je i da se premijer Andrej Plenković okomio na Kancelariju evropskog tužioca u Zagrebu (EPPO) tek kada je njihova istraga dotakla njega.

- Jedino je nama stalo do ove zemlje, neke poslove mora raditi elita koja će biti populistička, ali ne lopovska. Stalno upozoravam da su deluzije o Brisulu dvosekli mač, ne sme nas zaludeti. I sad je baš AP (Plenković) odlučio da se na to okomi kad je njega dotaklo. Imam dileme, ne samo oko evropskog tužitelja nego oko niza uzurpiranih evropskih funkcija, ali ja to stalno govorim, a Plenković im trči u zagrljaj - naveo je Milanović.

Milanović je rekao da je Plenković bio "mutav" kada se Brisel ne retko brecao na demokratski izabranu premijerku ili premijera neke zemlje, a sada ga čudi kada se to tiče njega.

Ocenio je da evropska tužiteljka vrlo uzdržano reagovala, poručivši Plenkoviću da se ne petlja.

- I sad kad tebi ne paše, kad misliš da si konačno porobio pravosuđe, sad se ona javila, ne čudi me da je zapanjen... Ko te šiša, frajeru! Jesi to osnovao? Jesi. Igraj po pravilima. Ali, HDZ-ovcu je teže igrati po pravilima nego srce dati - rekao je Milanović.

Oni se, kaže, ne razlikuju puno od Plenkovića, ali su u drugom kostimu.

- Ona je političarka, šalje političke poruke jer želi da traje. Ali meni je hrvatski interes sto puta važniji od toga šta misli evropska tužiteljka ili predsednica Evropske komisije. Ovde se radi o Plenkoviću - kaže Milanović.

Istakao je da Plenković nema nadležnost da govori o istrazi o projektu Geodetskog zavoda, jer to, kaže, nije njegov posao.

- Trebalo je o tome ranije da razmišljš, ali nisi. A da se svaki put treba zapitati, kad se nečeg odričemo, šta dobijemo, šta gubimo i tek onda rezati jednom, meriti pet puta. Sad mu je izleteo jezik kao snahi u Šumi Striborovoj. To nije tvoj posao, trebalo je danije razmišljati o tome, ali nisi jer si računao da će te zatrpati lovom koju ćeš prikazati kao svoju. Niko njega ne pita - rekao je Milamović,

Naravno da je u interesu istražiti sve jer kradu, tvrdi Milanović i ističe da je sudija Ivan Turudić doveden za glavnog državnog tužioca da sve to zataška, što Plenkovića izluđuje.

- Skovao je lukav plan.... hteo je da porobi DORH i evo šta je dobio. Ovaj tip kojeg je progurao (Turudić) neće moći taj posao normalno da radi ni minut. Što god da napravi, sve će se preispitivati - rekao je šef hrvatske države.

Milanović je rekao da se u njegovoj vladi nije kralo.

- Probali su nešto da insinuiraju. Ova vlada je najprljavija u hrvatskoj istoriji. Ne znam toliko dobro šta je bilo devedesetih, ali s obzirom na to da su se neke spoznaje promenile u 30 godina, ono što vidimo je zastrašujuće. Hrvatska fatalno nazaduje, ovo poprima dimenzije nacionalne katastrofe, Dionizijske svečanosti na kojoj svi na kraju riknu. Ovo je sraz notornog AP-a i Evropske unije, ne želim se tu opredeljivati za stranu. Samo seciram njegov slučaj, kako je manipulisao i kako je otimao - rekao je Milanović.