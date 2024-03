Plenković potvrdio: Sabor će biti raspušten u četvrtak, 14. marta

Hrvatski sabor biće raspušten u četvrtak, 14. marta, saopštio je danas premijer i lider HDZ Andrej Plenković.

Plenković je na otvorenom delu sednice Vlade rekao da je jutros održan sastanak HDZ sa koalicionim partnerima i da je odlučeno da Sabor bude raspušten 14. marta.

Plenković je čestitao svim ženama Međunarodni dan žena i dodao da uprkos izazovima sa kojima s suočavaju žene su odlučne da svet naprave humanijim i poštenijim.

"To znači jednake mogućnosti i jednaku nagradu za rad. Mi smo kao vlada usmereni na to. To su ljudska prava i verujem da Hrvatska može ostvariti svoj puni potencijal samo uz ravnopravan status žena u svim segmentima života”, rekao je Plenković.

Autor: .