PRODUBLJUJE SE KRIZA U HRVATSKOJ, OGLASIO SE PLENKOVIĆ: Ovo je pokušaj mini državnog udara

Predsednik HDZ-a i tehnički premijer Hrvatske Andrej Plenković obratio se javnosti u Sisku. On je prokomentarisao izjave predsednika Hrvatske Zorana Milanovića nakon što mu je Ustavni sud izdao upozorenje posle objave da će se kandidovati za premijera.

- Mislim da je predsednik Ustavnog sada bio sasvim jasan. Jasno je da se tu izašlo iz ustavnih okvira i da se kršio Ustav. Ne znam što su drugo mogli reći - kazao je.

- Mislim da se sve ovo što se događa s SDP-om i Milanovićem moramo nazvati pravim imenom. To je pokušaj mini državnog udara. Grbina više ne doživljavam predsednikom SDP-a - rekao je Plenković.

- Oni imaju neki poremećaj ili ozbiljan problem. Ovoliko divljaštva, dezavuiranja cele stranke... - dodao je on.

- Ljudima treba spas, ali ne spas od nas, nego od ovih koji prave državni udar - rekao je Plenković.

- Mi smo na terenu svakog dana, nema kraja koji nismo obišli, kojem nismo dali svoj doprinos. Nema tog poreskog rasterećenja koje nismo napravili. Naš doprinos u odnosu na ovog gospona s ludilom, ne znam kako to nazvati, je nemerljiv - rekao je hrvatski premijer.

- Jedino što dobijamo s ovim njihovim performansom je jedna bizarna slika Hrvatske. Ljudi se napolju pitaju šta se to događa. Mi se rano dižemo, mi radimo za Hrvatsku svaki dan. Dižemo ugled Hrvatske i međunarodno. Moj utisak je da s njima nešto ozbiljno nije u redu. Ovi njihovi partneri nek se zapitaju žele li biti deo tog haosa. Realna slika Hrvatske nije ovo, realna slika Hrvatske je stabilnost. Ljudi žele kreditni rejting A... - nastavio je Plenković.

- U nekom od nastupa je rekao da je čuo da sam rekao da se normalno razgovara s normalnim ljudima. Svi koji su bili na našem poslednjem susretu, krajem 2021. godine, meni je stvarno žao da nismo te tajne sastanke održali pred kamerama. Da su svi to videli ovi koji su sad ushićeni ne bi se nikad osvrnuli na njegove najave - rekao je.

Upitan je o prisustvu Karamarka na jučerašnjem Opštem saboru HDZ-a.

- To da smo pozvali bivšeg predsednika stranke je normalno, pozvali smo ga i na ranije sabore, godišnjice... To je sasvim normalna stvar. To nije nikakav politički signal, nego pristojan gest...", rekao je.

- Oni u anketama vide da gube, kako god da okrenu. Kako bi to promenili, bili su spremi na sve. Lupanje po klupama je bilo preteča ovom državnom udaru - rekao je.

- Nama je to nerelevantno i nebitno. Ustavni sud je jasno rekao što je bilo ova tri dana.

- To bi bila katastrofa za Hrvatsku. Gledam ove doktore, medicinske sestre. Znate kako svi izgledaju? Kao da vape za vladom nacionalnog spasa", rekao je Plenković o mogućnosti da Milanović postane premijer.

Plenković je, odlazeći od novinara, izgledao prilično ljutito.

