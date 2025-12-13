Fico poslao brutalnu poruku Evropi – ono što je rekao o Rusima i Ukrajincima sve uzdrmalo

Premijer Slovačke izazvao buru izjavom.
Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je da ne želi da bude deo Evrope koja, kako je naveo, „podržava ubistva Rusa i Ukrajinaca“.
„Ako je život Rusa ili Ukrajinca za Zapadnu Evropu – ništa, onda ja ne želim da budem deo takve Zapadne Evrope“, poručio je Fico, sumirajući razgovor sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.
Pismo Evropskom savetu
Fico je u četvrtak saopštio da je uputio pismo predsedniku Evropskog saveta u kojem je izložio stavove koje će predstaviti na samitu Evropske unije, zakazanom za 18. i 19. decembar u Briselu.
Stav Slovačke o Ukrajini
Prema njegovim rečima, Slovačka neće podržati inicijative usmerene na finansiranje vojnih troškova Ukrajine, ukoliko bi to podrazumevalo učešće Bratislave.
Odjek u Evropi
Izjava premijera Slovačke izazvala je snažne reakcije u evropskim političkim krugovima, jer dolazi u trenutku kada se EU priprema za novi samit na kojem će Ukrajina i dalje biti jedna od ključnih tema.
Autor: Dalibor Stankov