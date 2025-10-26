'Ne dam pare za Ukrajinu!' Fico odbio EU plan za vojnu pomoć Kijevu - kritikuje sankcije Rusiji

Slovački premijer Robert Fico izazvao je buru u evropskoj javnosti izjavom da njegova zemlja neće finansirati nijedan program Evropske unije koji ima za cilj vojnu podršku Ukrajini u borbi protiv ruske invazije.

„Odbijam da dozvolim Slovačkoj da učestvuje u bilo kakvoj finansijskoj šemi koja ima za cilj da pomogne Ukrajini da upravlja ratom i vojnim troškovima“, rekao je Fico na televizijskoj konferenciji za novinare, prenosi Rojters.

Fico je dodatno kritikovao sankcije EU protiv Rusije, tvrdeći da one više štete Evropi nego Moskvi. Od dolaska njegove vlade na vlast 2023. godine, Slovačka je obustavila državnu vojnu pomoć Ukrajini, ali je i dalje dozvoljavala komercijalnu prodaju oružja.

Fico je ranije više puta isticao da se ne slaže sa većinom EU država po pitanju rata u Ukrajini, naglašavajući da se rešenje ne može pronaći na bojnom polju.

Lideri EU su se pre tri dana saglasili da zadovolje „hitne“ finansijske potrebe Ukrajine za naredne dve godine, ali su odustali od plana da se zamrznuta ruska imovina koristi za finansiranje kredita Kijevu u iznosu od 140 milijardi evra.

Ova izjava dolazi u trenutku kada se EU suočava sa sve većim izazovima u održavanju jedinstva oko podrške Ukrajini, a Fico se pozicionira kao jedan od najglasnijih protivnika vojne intervencije i sankcija.

Autor: Dalibor Stankov