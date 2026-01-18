'BLOKADERI SE NIKADA OD TAKVE PODRŠKE NISU OGRADILI' Vučić: Plenković, Kurti i Picula podržavaju sve neprijatelje Srbije

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je, govoreći o planu blokadera da se sastanu sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Toninom Piculom, rekao da i hrvatski premijer Andrej Plenković, i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti i Picula podržavaju sve neprijatelje Srbije, i sada prave vojne saveze.

- Blokaderi se nikada od takve podrške nisu ogradili. Ima tu i dobre dece, mladi ljudi koji veruju u nešto, uvek to ima mnogo ludosti, lepe strasti, ali to na kraju nije život. Oni će da sazru jednog dana i shvatiće svoje zablude i greške, i pričaće o tome javno. Kao što se to posle godinu dana već događa - rekao je Vučić i dodao:

- Mene tu više brine uticaj ovih spolja. Sada dolaze kao neki parlamentarci i to je kao neka vest. Ja ću se u Davosu sastati sa mnogo mnogo važnijim ljudima. A svi pričaju o ovome. Zašto? Ne znam. Kao što su pričali o Jovanjici godinama, pa svako na kraju pomisli da nešto tu ima. I kako ja da vam kažem da tu nema ništa, da ne znam ni gde je ni šta je, da u životu nisam video ni travu ni kokain - kazao je on.

Autor: S.M.