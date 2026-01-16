'NIJE TO NIMALO NAIVNO' Vučić: Blokaderi imaju ogromnu spoljnu podršku, podržali su ih Picula, Kurti...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas biti jedan od glavnih organizatora budućih lista na izborima i dodao da blokaderi imaju ogromnu spoljnu podršku, kao i da su ih podržali i Tonino Picula i Aljbin Kurti i drugi u regionu.

"Imaju podršku i Picule i Kurtija, ne zaboravite, i to otvorenu, nego je mnoge od vas sramota da to pomenete. I Kurti ih je otvoreno podržao, blokadere, i Plenković i Picula i zvanično Sarajevo, kao i DPS Mila Đukanovića. Svi su ih zvanično podržali", rekao je Vučić u intervjuu za Pink.

Dodao je da je to veoma široka i velika podrška, pošto su ih podržali i neki evropski krugovi.

"Nije to nimalo naivno - ogroman novac, ogromna podrška, ogroman udeo u medijskoj sferi čitavog regiona, tako da ja im čestitam na svemu tome, uspeli su da to naprave", dodao je Vučić.

Vučić je tako odgovorio na pitanje da prokomentariše to što njegovi politički protivnici kažu, kao i Đilas nedavno u Skupštini Srbije, da "sat otkucava" Vučićevoj vladavini.

"Isto je to rekao i 2017. godine, kada je organizovao proteste posle Saše Jankovića, pre devet godina i svake godine je po desetine puta to bilo tako. Ja nemam ništa protiv, meni svakako sat otkucava i biološki, kao i svakom čoveku na svetu, i politički od onog sekunda kada sednete ili dođete u kancelariju, od tog sekunda vam otkucava sat. Samo, negde je potrebno više sati i više dana, a negde to brzo prođe. Zavisi od građana Srbije", rekao je Vučić.

Vučić je istakao da to ponajmanje zavisi od onoga što žele i on i Đilas koga, kako je rekao, "izuzetno poštuje".

"Verujem da će on biti jedan od glavnih organizatora tih budućih lista i da će snažno ući u kampanju i ja prihvatam da su oni favoriti. Nemam problem sa tim, oni su favoriti. Ja ću pomoći nekoj drugoj listi, listi koju doživljavam kao listu koja treba da predstavi pristojnu i normalnu Srbiju. Srbiju u kojoj žene neće da napadnu zato što drugačije misle, tuku, gađaju ledenicama. Srbiju koja neće da se obračunava sa političkim neistomišljenicima", istakao je Vučić.

Dodao je da, kao što svi mogu da vide, Đilas lepo, udobno i ugodno živi.

"Verujem da će ljudi umeti da izaberu. Ako ne izaberu, za razliku od njih, ja ću umeti da čestitam, a ponavljam, oni jesu favoriti, imaju ogromnu spoljnu podršku", naglasio je Vučić.

Dodao je da oni jesu favoriti, ali da je pravo onih koji su na vlasti da se bore legalnim, legitimnim i demokratskim sredstvima.

"Jer to su jedina sredstva kojima se mi služimo, ne noževima i pištoljima, kao što se oni služe ispred Narodne skupštine, koji ćutkaju političke protivnike, ne ledenicama kojima tuku žene, već rečima, idejama, planovima i programima i rezultatima rada. Mi ćemo time pokušati da im se suprostavimo. Svakako će biti teško", rekao je predsednik Vučić.

Autor: Pink.rs