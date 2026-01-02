Đilas u problemu, shvatio da ga ne žele: Pokušava politički da preživi, svi su ga odjavili

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas rekao je za medije je da ako je njegovo ime problem, neću biti na izbornoj listi, a funkcioneri ocenjuju ovu izjavu kao pokušaj da politički preživi.

Povodom njegove izjave, oglasila i predsednica Skupštine Ana Brnabić koja je istakla da jedini koji nikada nisu bili spremni da priznaju poraz na izborima su tajkuni i blokaderi iz bivše vlasti, na čelu sa Ðilasom.

Takođe, Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da je Dragan Đilas potpuno propao jer ga ni studenti blokaderi neće, pa se u očaju samoproglašava za "lidera" opozicije i "lupeta gluposti".

Какво гмизање и какав јадан покушај да политички преживи.

Milenko Jovanov poručio je da Đilas pokušava politički da preživi.

''Kakvo gmizanje i kakav jadan pokušaj da politički preživi. Baš on takav, nasilan, agresivan, bahat, lenj i korumpiran je personifikacija blokadera i ujedno predstavlja sliku političkog programa i karaktera vlasti koju bi napravili'', istakao je Jovanov na mreži Iks.

Žarić Kovačević: Đilase, neće biti 5. oktobra

Ministarka za brigu o porodici i član Predsedništva SNS Jelena Žarić Kovačević poručila je da narod neće opoziciju.

''Šta je opozicija naučila od lokalnih izbora, ništa, osim što smo još jednom videli da ih građani ne žele. Ne žele ih zbog toga što apsolutno nemaju šta da ponude, osim, po neko od njih, sećanje na dane u Srbiji pre preuzimanja vlasti od strane Srpske napredne stranke. To građanima ne odgovara, ne žele laži, nerad, niti Srbiju koja je razorena uličarenjem i politikanstvom, ne žele zatvorene fabrike, puste puteve i narušen ugled u međunarodnoj zajednici. Žele da budu ponosni na Srbiju i na svoj život u njoj, a to im je pružio Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka'', naglasila je Žarić Kovačević.

Prema njenim rečima, ona bi na Đilasovom mestu dobro razmislila da li da se uopšte kandiduje za bilo šta.

''Veliko je pitanje, posle toliko dokazanih političkih neuspeha, da li bi taj samozvani političar uspeo da vodi i mesnu zajednicu. Pokazao je da ne razume narod, da ga ne interesuje ništa osim da svoj lik gradi na kriminalizaciji Aleksandra Vučića i njegove porodice. Dakle, predodređen za gubitnika. I, takav, predviđa novi 5.oktobar, izlaske na ulice, divljanja i paljenja, maltretiranje ljudi koji podržavaju pristojnu Srbiju, samo da bi se domogao vlasti, zadovoljio svoju sujetu i postao "neko". Dragane, neće biti 5. oktobra. Neće Srbin na Srbina ni zbog tvoje propale politike. Ta vremena su završena. Uveliko je nova godina, a u njoj Srbija pobeđuje'', istakla je ona u svom saopštenju.

Pantić Pilja: Traži alibi za neuspeh

Poslanica SNS Biljana Pantić Pilja istakla je da Đilas i njegova desna ruka Marinika Tepić traže aliti za svoj politićki neuspeh.

''Kaže Dragan Đilas da je spreman da na izborima ne bude na nekoj budućoj listi, zarad jedinstva. Ali isto tako kaže da će izgubiti izbore i poziva na ulicu već danas i priziva novi 5. oktobar. Čini mi se da su ove mudre misli Dragana Đilasa posledica njegovog izbornog rezultata u Mionici. Video čovek da je na jedan odsto, pa se sad nudi a svi ga odjavili. I blokaderi i ostatak blokaderske opozicije. Jasno je Đilasu i Mariniki, koji pozivaju na nasilje i da se ne priznaju izborni rezultati izbora koji jos nisu ni raspisani, da ih neće narod. Znaju ih ko zlu paru pa traže alibi za svoj neuspeh'', napisala je Pantić Pilja na svom Instagram profilu.

Pantić Pilja je istakla da je jasno zašto su se Marinika i Đilas ustremili na Vučića.

''Marinika priča o korupciji i o devedesetima. Ista ta Marinika koja je od devedesetih do danas prešla politički put od pristalice Čankovog separatizma do lopovluka Dragana Đilasa. Jasno je zašto su se Marinika i Đilas ustremili na Aleksandra Vučića. Dok Vučića podrzava većinska Srbija, oni su na putu da postanu politička prošlost. Dok se Vučić bori za interese Srbije i za građane Srbije, njih dvoje se bore za lični interes. Građanima je sve jasno. Dve su politike - jedna Đilasova i Marinikina koja se svodi na lično bogaćenje i druga - Vučićeva koja je borba za mir i stabilnost naše Srbije'', naglasila je.

