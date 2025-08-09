ĐILAS PREUZIMA I STUDENTE I OPOZICIJU DA BI SE DOKOPAO VLASTI: Sve će uraditi da sruše Vučića, najavio i zlokobnu akciju za 'dan posle'

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas je danas obelodanio nameru da preuzme i studente i opoziciju, i da se na taj način dokopa vlasti.

Dragan Đilas je najavio "jedinstveni front protiv režima Aleksandra Vučića", čime je potvrdio ono što je predsednik već ranije govorio - da su i opozicija i blokaderi u dosluhu maltene od samog početka.

Đilas, čovek za čije ime su se vezivale brojne afere zbog čega je u izveštajima Verice Barać označavan kao kralj korupcije, sprema se da preuzme vlast.

- Da li će biti razumevanja za jedinstvenu listu kod svih aktera, videćemo. Ukoliko ne, onda će se očigledno ići u nekoliko kolona, ali ni to ne bi trebalo da predstavlja bog-zna koliki problem - rekao je Đilas.

Đilas je takođe najavio čistke u bezbednosnim službama kada se dokopa vlasti, gde će ostati samo oni podobni i poslušni njemu.

- Neodložan je zadatak apsolutno raspuštanje Bezbednosno informativne agencije (BIA), a potom oni koji su profesionalci mogu da se vrate na posao, ostali ne. To nova vlada mora da uradi na prvoj sednici. Moraju se uspostaviti red, istražiti nedela i kazniti svi u BIA koji su se ogrešili o zakone - rekao je Đilas.

Autor: Iva Besarabić