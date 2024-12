Mirković: Đilas je dokazao da nije ništa drugo do običan nasilnik

Poslanik SNS Aleksandar Mirković rekao je da je predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas odgovoran za napad na mlade aktiviste i dodao da je time, kao i današnjom konferencijom za štampu, Đilas dokazao da nije ništa drugo do običan nasilnik.

Mirković kaže da je Đilasu "nasilje u krvi" te da je to dokazivao i ranije napadima i u Skupštini grada Beograda kada je 2018. godine njega napao fizički i to za govornicom, jer mu se nisu sviđali izlaganje i argumenti.

"Dragan Đilas ni meni, a ni mnogim drugim ljudima, ne može da predstavi priču da ne zna šta je nasilje, jer je nasilje ono što ga karakteriše kao političara", naveo je Mirković.

Kako je kazao, Đilas je danas na konferenciji za štampu u Skupštini Srbije pokušao da ubedi sve da ono što vide nije istina, već da je istina ono što Đilas kaže.

"Ono što se sinoć desilo je nezapamćeno i dokaz da Đilas i ta ekipa nemaju šta drugo sem nasilja da ponude građanima", kazao je Mirković i istakao da do incidenta sinoć u ulici Stepe Stepanovića na Voždovcu ne bi došlo da Đilas nije otišao i isprovocirao, kao i započeo tuču.

Mirković navodi da je i sam Đilas na konferenciji za štampu "priznao" da je odgovoran za sinoćnji incident jer da je, kako kaže, hteo da izbegne eventualni sukob otišao bi jutros da poskida plakate.

"Na taj način bi sprečio potencijalni incident. On je hteo da dođe do sukoba, a to govori i činjenica da je Valentina Reković izvadila telefon i krenula da snima odmah. Na snimku vidite da Đilas nasrće i psuje omladince, on je dva puta nasrtao. Neverovatno je da ima toliko drskosti da sve pravi ludima. Ovo je po principu verujte šta ja kažem, a ne onome što vidite", kazao je Mirković.

Istakao je da je jedini krivac za ono što se desilo sinoć, kao i za nasilje u Narodnoj skupštini Srbije, Skupštini grada Beograda, Dragan Đilas koji je, kako je naglasio, dokazani nasilnik.

"Da se radi o čoveku kojem je nasilje u krvi mogli ste da vidite u Skupštini pre nekoliko nedelja kada je prvi uputio udarac. Mogli ste da vidite kada je pretukao tasta samo zato što je čovek hteo da odbrani svoju ćerku i to ga je prebio ispred maloletne ćerke. Interesantno je da je tada, kao i sinoć, upotrebio istu rečenicu - 'otkinuću ti glavu'", naveo je Mirković.

Upitao je da li će neka od nevladinih organizacija sada osuditi to što je Đilas sinoć uradio i da li će ga neko pozvati na odgovornost.

Mirković je naveo da je pomislio da će Đilas, kada je već došao u Skupštinu i, kako kaže, "prestao da se krije iza suknje Marinike Tepić", uputiti ostavku na mesto narodnog poslanika i izvinjenje građanima.

"Nezapamćeno je da narodni poslanik u svom besu bije narod, mlade ljude na ulici", poručio je Mirković.

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas optužio je danas na konferenciji za štampu Srpsku naprednu stranku za, kako tvrdi, napad na njega i funkcionera te stranke Đorđa Aleksića sinoć na Voždovcu.

Autor: Snežana Milovanov