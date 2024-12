Pokušao da napravi žrtvu od sebe! Đilas pravio haos, prebijao i mafijao, a onda uz kafu smislio kako da obmane javnost

Dragan Đilas, lider Stranke slobode i pravde, sinoć je izazvao skandal u Beogradu fizičkim napadom na mlade aktiviste Srpske napredne stranke (SNS) koji su lepili plakate s natpisom "Đilase lopove".

Međutim, i pored tvrdnji da je tokom incidenta povređen, jutros je viđen potpuno opušten u kafiću "Priča" na Vračaru, bez ikakvih vidljivih povreda.

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas noćas je mafijao po srpskoj prestinici i napao aktiviste Srpske napredne stranke samo zato što mu se nisu dopali plakati koje su lepili, s natpisom "Đilas, lopov".

Tajkun Đilas je odmah potom krenuo da izigrava žrtvu, obratio se medijima Dragana Šolaka s tvrdnjom da je on taj koji je pretučen, a onda mirno seo na kaficu u kafić na Vračaru bez ijedne vidljive povrede.

Luka Petrović, član Predsedništva SNS i gradski sekretar za investicije, izjavio je da je Đilas zajedno sa svojim telohraniteljem izazvao tuču, a potom pokušao da se predstavi kao žrtva putem medija koji ga podržavaju.

S druge strane, Đilas i njegov saradnik Đorđe Aleksić bez imalo srama i blama tvrde da su oni napadnuti od strane aktivista SNS, iako se na snimku jasno vidi da je Đilas taj koji je započeo tuču, a da se omladina SNS jednostavno branila.

Dok Đilas u izjavama za N1 pokušava da se predstavi kao žrtva, navodeći da je zadobio povrede tokom sukoba, svedoci iz kafića tvrde suprotno. Nakon incidenta, Đilas je viđen u kafiću "Priča" na Vračaru, gde je, prema rečima jedne gošće, delovao opušteno i bez vidljivih povreda: "Evo ga pored mene, sedi i ništa mu ne fali!"

"Javlja mi drugarica (pošto vozim za Beograd, stala sam da ovo napišem) da je sedela u "Priči" na Vračaru, pored nje Dragan Đilas koji je izašao pre pola sata. Gledala ga je. Mislila da ima neke modrice, nešto. On je gledao u nju. Kaže mi "ništa". Ako mi ne verujete neka potvrdi Điki gde je bio ili neka ga advokat Vladimir Terzić pita gde je sedeo do pre pola sata. On je sinoć bio na Urgentnom koliko znam. Hvala", navodi se u tvitu.

Dakle, Đilas je nakon što je pretukao maldiće u Beogradu, bez ikakvih znakova povreda, sedeo u bašti kafića, očigledno nesmetano uživajući u jutarnjoj kafici. Jasno je da je Đilasova priča o povredama samo još jedan pokušaj manipulacije i izigravanja žrtve! Jer kako drugačije objasniti njegovu potpuno opuštenu jutarnju scenu u kafiću, ako je zaista bio žrtva nasilja? Građani zaslužuju istinu, a ne predstavu.