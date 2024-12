'ZAMISLITE KAKVA BI BILA SRBIJA DA JE ON PONOVO NA VLASTI' Miloš Vučević osudio napad Dragana Đilasa na mlade aktiviste SNS-a

Sinoć je povratnik u izvršenju dela nasilja, tajkun Dragan Đilas, zajedno sa ličnim obezbeđenjem napao mlade ljude, clanove SNS koji su obavljali uobičajene stranačke aktivnosti, lepili plakate.

Dragan Đjilas im je prisao zajedno sa licnim obezbedjenjem i napao ih fizički, odgurujući ih prvo, a zatik i udarajući.

Aktivisti su pokušali Đilasu da objasne mirnim tonom da su to samo plakati, baš kao i plakati koje njegova stranka lepi čak i po univerzitetima, gradskim skupštinama i tako dalje, ali je Đilas, u očiglednoj nameri da izazove incident, ponavljao "Pi*ka vam bre materina vaša protiv mene se ne lepe plakati"! A zatim je nastavio da pripadnikom obezbeđenja da gura i udara omladince koji su morali da se zaštite od fizičkih napada.

Miloš Vučević, premijer Srbije, obratio se ovim povodom na vandrednoj konferenciji za medije.

- Bio sam šokiran kada sam video snimak i ne mogu da verujem da se nekadašnji gradonačelnik tako ponaša. Pokazao je svoje pravo lice, a to je da misli i da želi da se fizički obračunava sa ljudima koji ne misle isto kao on. Zamislite da se mi ponašamo ovako svaki put kada nam kažu da su nam krvave ruke i da smo ubice. Prave od nas legitimne mete, označavaju da nas treba neko fizički napasti. A Đilas je pokazao kako on vidi Srbiju, priželjkuje građanski rat, da opet Srbi na Srbe dižu ruke, da se proliva krv. To je apsolutno neprihvatljivo. I on opet sebe pokušava da stavi u epicentar ovih protesta, hoće da oduzme inicijativu od studenata i da on diktira tempo u zahtevima. Ovo je velika sramota za Đilasa, a još veća sramota za sve koji pokušavaju da ga opravdaju. Nasrnuo je na mlade ljude koji nemaju više od 20 godina -rekao je Vučević i dodao:

- Nasilnik, zamislite da je on opet na vlasti i da odlučuje o nečemu. Jedna reč ne bi smela da se kaže koja mu ne odgovara. Vidim da se i Picula odmah javio, što mi je znak da je već sve izrežirano -rekao je Vučević.

Autor: Iva Besarabić