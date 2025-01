'PALE SU SVE TEORIJE ZAVERE' Vučić: Kurti čini sve da uništi Srpsku listu i srpski narod

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da Aljbin Kurti čini sve da uništi Srpsku listu i srpski narod.

Vučić je kazao da je Vlada Srbije na dnevnom nivou ukazivala međunarodnoj zajednici na dešavanja na Kosovu u vezi sa izborima, i da je međunarodna zajednica reagovala na kvalitetan način.

„Kurti ima samo jednog suštinskog protivnika, a to je Srpska lista. Pale su sve teorije zavere. Kurti sve što je činio, činio je da uništi Srpsku listu i srpski narod. To je trend u regionu. Videćete, da će za događaje u Crnoj Gori, dok pripremaju separatističke tendencije Vojvodine, za sve, okriviti kako oni kažu - 'crkvu Srbije'. To je i u Prištini tako - za sve su krivi Srpska lista, srpski narod, Srpska pravoslavna crkva i naravno Aleksandar Vučić“, pojasnio je Vučić.

U tome će, dodao je, uvek imati podršku Zagreba.

„Srpski narod na Kosovu i Metohiji zna, i verujem da će Srpska lista učešćem na izborima moći da se bori za devet ili svih 10 mandata srpskog naroda, što će Kurtiju značajno otežati poziciju u narednom periodu i dalje pomoći srpskom narodu da opstane na svojim ognjištima“, podvukao je on.

Vučić je kazao da to što je Kurti govorio o studentima koji prostestuju u Srbiji samo pokazuje ko i njemu i drugima u regionu smeta i koga bi voleli da vide na vlasti u Srbiji.

Kritikovao je da pojedini mediji u Srbiji nisu objavili šta je Kurti govorio o studentima, iako svakog dana objavljuju šta govori o njemu.

"I da sam diktator i psihopata, kada to Kurti govori, onda je to poseban kompliment. Onda naš narod zna koliko se borim za Srbe na Kosovu i Metohiji. To govori o njegovim željama, to govori ko im smeta u Srbiji i to govori koga bi voleo da vidi. Isto je to i u Zagrebu, isto je to i u delu Sarajeva, isto je to i u delu Podgorice. Ali to je nešto što, čini mi se, najveći deo ljudi u Srbiji zna", rekao je on.

Upitan da li će se nova američka administracija baviti Kosovom, Vučić je izrazio očekivanje da će se budući državni sekretar Marko Rubio pre svega baviti Kinom i Latinskom Amerikom.

„Baviće se on celim svetom, ali fokus će biti na Kini i Latinskoj Americi. Baviće se i Evropom, gde ćete uglavnom imati negativan stav prema Nemačkoj. Time se bavi Ilon Mask“, kazao je on.

Izrazio je mišljenje da će se ovim delom Balkana baviti više Ričard Grenel nego bilo ko drugi.

„Grenel će se baviti Venecuelom, Severnom Korejom ali i mnogim drugim pitanjima“, dodao je Vučić.



Autor: Jovana Nerić