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NE VIDI SE PRST PRED OKOM! Snažno nevreme zahvatilo ovaj deo Srbije, provala oblaka paralisala saobraćaj: Hitno se apeluje na OPREZ! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RINA ||

Snažno nevreme praćeno obilnim pljuskom zahvatilo je popodne Čačak i njegovu okolinu, stvarajući ogromne probleme vozačima na ključnim saobraćajnicama.

Posebno kritična situacija zabeležena je u mestu Pakovraće, u neposrednoj blizini uključenja na auto-put "Miloš Veliki". Zbog nezapamćene provale oblaka i ogromne količine vode koja se sručila na kolovoz, vidljivost je smanjena na minimum.

Vozači koji su se zatekli na ovoj deonici primorani su da drastično smanje brzinu i kreću se uz maksimalan oprez, dok pojedini zbog nepreglednosti privremeno zaustavljaju svoja vozila pored puta.

Nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i obavezno uključe svu svetlosnu signalizaciju dok grmljavinsko nevreme ne prođe.

Autor: A.A.

#Kiša

#Saobraćaj

#provala oblaka

#čačk

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