JEZIV SNIMAK NEVREMENA: Vetar otkinuo deo krova, počelo i da varniči (VIDEO)

Snažno nevreme praćeno olujnim vetrom i obilnim padavinama pogodilo je danas Bugojno.

Olujni vetar rušio je krovov na zgradama.

Na jednom od snimaka koji kruže mrežama vidi se kako je limena konstrukcija sa krova jedne zgrade pala preko žice na banderi, a tom prilikom došlo je do varničenja.

Iz nadležnih hidrometeoroloških službi ranije je izdato upozorenje na lokalne pljuskove praćene grmljavinom, koji dolaze kao direktna posledica prolaska izraženog hladnog fronta preko regiona.

Ranije danas, snažno nevreme praćeno kišom i grmljavinom pogodilo je Sarajevo, prenosi Kliks.ba.

U većem delu Bosne i Hercegovine danas se očekuje umereno do pretežno oblačno vreme, a u Hercegovini sunčano uz umerenu oblačnost.

Kako je najavljeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), u većem delu zemlje se očekuju kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom.

Ponegde uz kišu i pojačan vetar moguća je i pojava grada. Vetar slab do umeren severni i severoistočni.

Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 18 stepeni, na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni.

Takođe, Evropski centar za prognozu oluja (ESTOFEX) izdao je svoj najviši stepen upozorenja za nevreme u BiH.

Autor: S.M.