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Gužve na granicama! Automobili čekaju do 40 minuta, ali i kamioni: Kolone kilometarske, čeka se i do 4 sata

Izvor: Kurir.rs, Foto: JP Putevi Srbije ||

Na graničnim prelazima Srbije automobili čekaju od 20 do 40 minuta, dok kamioni zadržavaju i do četiri sata.

Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili, na graničnim prelazima čekaju od 20 do 40 minuta a kamioni od sat do četiri sata.

AMSS je naveo da automobili na prelazu Horgoš sa Mađrskom čekaju 30 minuta da udju u Srbiju.

Dodao je da automobili na prelazu Gradina sa Bugarskom čekaju 40 minuta a na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom 20 minuta da izađu iz Srbije.

Kamioni na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju dva sata, u Šidu četiri sata a na prelazu ; Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom jedan sat da napuste Srbiju.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, dodaje se.

Autor: A.A.

#Granica

#gužva

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