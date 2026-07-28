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SRBIJA POMAŽE ŠPANIJI U GAŠENJU POŽARA: Naši vatrogasci i 'Super puma' stižu na ugrožene lokacije

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Printscreen YouTube/MUP Srbije ||

Srbija je ponudila helikopter "Super puma" za pomoć u gašenju velikih šumskih požara u Španiji i on će uskoro biti uključen u akcije gašenja, saopštilo je danas špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kako se navodi, helikopter će biti uključen u akcije gašenja požara, koji su najizraženiji u provincijama Avila, Madrid, Toledo i Kasteljon, prenosi španski El Pais.

Pomoć Srbije nadovezuje se na podršku koja je Španiji upućena putem Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, u okviru kojeg su pomoć već pružile Grčka, Italija, Portugal i Turska.

Međunarodna pomoć već je raspoređena na terenu i obuhvata dva protivpožarna aviona "Kanader" i jedan avion za podršku koje je uputila Grčka, 14 pripadnika službi za vanredne situacije i dva aviona "Kanader" iz Italije, kao i 129 pripadnika spasilačkih službi i 41 vozilo za vanredne intervencije koje je obezbedio Portugal.

Veliki šumski požari koji su zahvatili španske oblasti Avila, Madrid i Toledo primorali su oko 90.000 ljudi na evakuaciju ili izolaciju, dok je požar u Avili postao najveći u novijoj istoriji Španije sa oko 50.000 hektara izgorele površine, prenosi El Pais.

Požari su i dalje aktivni, a gašenje otežavaju jaki udari vetra.

Iako je tokom vikenda zabeleženo izvesno poboljšanje, vatrogasne službe upozoravaju da situacija ostaje složena i da požari još nisu u potpunosti stavljeni pod kontrolu.

Autor: D.S.

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