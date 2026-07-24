FRANCUSKA I ŠPANIJA U PLAMENU! Hitno evakuisano na desetine hiljada ljudi, GORI TURISTIČKI RAJ, proglašeno VANREDNO STANJE, aktivirane vojske! (FOTO+VIDEO)

Španijaje zatražila pomoć četiri protivpožarna aviona putem Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, sistema za koordinaciju pomoći među državama članicama, kako bi se izborila sa više velikih šumskih požara u blizini Madrida, saopštilo je špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez upozorio je i na drugi veliki požar u oblasti Biskaros, za koji je rekao da je "značajan" i po razmerama sličan glavnom požaru u departmanu Žirond, koji je izbio juče popodne.

Požar je zahvatio više od 2.500 hektara, zbog čega je evakuisano više od 20.000 ljudi. Ministar je istakao da su vremenski uslovi "izuzetno nepovoljni", što otežava rad za više od 700 vatrogasaca angažovanih na terenu.

- Požar nastavlja da se širi - upozorio je Nunjez.

🔥¡Emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en Ávila por los incendios!



👨‍🚒Los incendios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo han evacuado ya a más de 10.000 personas. Desde PACMA, pedimos protocolos de evacuación también para los animales, y más… pic.twitter.com/0Il330c5dt — PACMA (@PartidoPACMA) 24. јул 2026.

Oko 40.000 ljudi evakuisano iz Žironda

Lucha sin cuartel contra las llamas en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa 🛡️🔥



Los equipos de la #UME pelean casa por casa en una defensa de interfaz urbano-forestal trabajando sin descanso para proteger a la población y las viviendas.… pic.twitter.com/x8wlu84NGn — UME (@UMEgob) 23. јул 2026.

Na jutrošnjoj konferenciji za novinare Nunjez je rekao da je najveći požar u departmanu Žirond, koji je izbio u mestu Somos, a potom se proširio na poluostrvo Kap Fere (Cap Ferret), već zahvatio više od 10.000 hektara.

Wildfires throughout France have forced thousands of people to flee their homes as hot and dry conditions continue to hinder firefighting efforts.



French authorities have ordered the evacuation of Cap Ferret peninsula (Lège-Cap Ferret) on the south-west coast.



Incredible… pic.twitter.com/d9r8X36Hzd — Pacific Wire (@ChynoNews) 24. јул 2026.

- Dok govorim, ukupno 40.000 ljudi je evakuisano ili se trenutno evakuiše zbog ovog požara - rekao je ministar. On je upozorio da požar još nije stavljen pod kontrolu i da se i dalje širi, uprkos naporima oko 1.000 vatrogasaca koji učestvuju u gašenju.

Od početka godine u Francuskoj je u šumskim požarima izgorelo više od 50.000 hektara zemljišta.

🔥 ALERTE - Un monstre. Le mégafeu hors de contrôle en #Gironde prend des proportions phénoménales et a maintenant parcouru près de 5000 hectares depuis hier ! L'incendie a atteint Lège-Cap-Ferret où des maisons sont en flammes, des explosions sont entendues, la mairie et des… pic.twitter.com/DRMpwNlZsM — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 23. јул 2026.

Francuska aktivirala Mehanizam civilne zaštite EU

Hiljade ljudi napustile su jugozapad Francuske nakon što su vlasti naredile evakuaciju poluostrva Kap Fere na atlantskoj obali. Stanovnicima je naloženo da napuste područje pre 10 časova, koristeći stotine čamaca ili jedini put koji povezuje poluostrvo sa kopnom.

Više od 10.000 hektara zahvatila su dva istovremena požara, koja su tokom noći probila protivpožarni pojas koji su uspostavili vatrogasci.

Los incendios mantienen evacuadas a más de 10.000 personas de municipios como Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno. https://t.co/FGBBEkwRwa — 20minutos Madrid (@Madrid20m) 24. јул 2026.

Francuske vlasti zvanično su zatražile aktiviranje Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, dok je predsednikEmanuel Makron izjavio da je situacija i dalje "veoma ozbiljna".

Evropska komesarka za upravljanje krizama Hadža Lahbib potvrdila je da EU, nakon zahteva Francuske, šalje tri aviona-kanadera za gašenje požara.

Vanredna situacija i u Španiji

Ozbiljna situacija razvija se i u Španiji, gde je vlada proglasila nacionalnu vanrednu situaciju zbog velikih šumskih požara u blizini Madrida i Avile. Više od 10.000 ljudi moralo je da napusti svoje domove.

U četvrtak uveče vlasti regiona Madrid zatražile su od centralne vlade da proglasi nacionalnu vanrednu situaciju zbog požara.

Predsednica Madridske autonomne zajednice Izabel Dijaz Ajuso pohvalila je građane zbog odgovornog ponašanja i zahvalila se pripadnicima hitnih službi.

Al menos 10.000 evacuados por el incendio en San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado y Pelayos de la Presa pic.twitter.com/3cttCPi4Ca — expansioncom (@expansioncom) 24. јул 2026.

- Iz minuta u minut pratimo situaciju. Duboko smo zahvalni svima na radu, solidarnosti i strpljenju. Čim bude poznat puni obim ove katastrofe, Zajednica Madrida predstaviće paket pomoći i planove za ublažavanje posledica - rekla je ona.

Komandant smene madridske hitne medicinske službe Ester Armela pozvala je građane na dodatni oprez.

- Ako primete dim ili pepeo u vazduhu, preporučujemo da izbegavaju aktivnosti na otvorenom. Osobe koje imaju hronične respiratorne probleme ili alergije trebalo bi da nose zaštitne maske kada izlaze napolje - rekla je Armela.

👩‍🚒 Durante la noche, nuestras unidades han realizado misiones de ataque directo sobre frente de llama y protección en el flanco derecho del incendio en #PelayosdeLaPresa pic.twitter.com/BoqQ0tvg0s — UME (@UMEgob) 24. јул 2026.

Dodala je da svi koji razviju ozbiljne simptome treba odmah da pozovu broj hitne pomoći 112.

Španski premijer Pedro Sančez predsedavao je u petak ujutro hitnim sastankom u palati Monkloa, dok je državna meteorološka služba upozorila da opasnost od novih požara ostaje veoma velika.

- Danas će opasnost od požara ostati veoma visoka ili ekstremna na većem delu teritorije uprkos padu temperature. Tokom vikenda očekuje se blago poboljšanje, ali će rizik ponovo porasti narednih dana - saopštila je meteorološka služba.

Autor: A.A.