UZBUNA U HOLANDIJI, VOJNI POLIGONI NATO-a U PLAMENU! Nemačka i Francuska HITNO šalju pomoć! Izbili brojni požari, stižu prvi snimci (VIDEO)

Brojni požari koji su izbili u sredu i četvrtak, gore na jugu zemlje i to na zemljištu koje se koristi za vojnu obuku, uključujući i artiljerijski poligon. Preopterećene holandske vlasti zatražile su pomoć putem Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, piše Euronews.

Na poziv su se odazvale Francuska i Nemačka. Francuski ministar unutrašnjih poslova Lauren Nunjez objavio je na platformi X da je Pariz poslao 41 pripadnika civilne zaštite i 10 vozila.

Depuis plusieurs jours, les Pays-Bas font face à d’importants feux de végétation. La France se mobilise en répondant à une demande d’aide de l’Union Européenne : un détachement de 41 personnels du 1er régiment d'instruction et d'intervention de la Sécurité civile de Nogent le… pic.twitter.com/dHBgQhbtd1 — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) 01. мај 2026.

Iz vatrogasne službe u nemačkom gradu Bonu upućeno je ukupno 67 vatrogasaca, 21 vozilo i tri prikolice.

Mehanizam civilne zaštite Evropske unije je sistem kroz koji države članice koordinisano šalju pomoć u vanrednim situacijama.

⚡️A 500-hectare fire broke out at a military training ground in the Netherlands, — Hart van Nederland reports



Firefighting efforts are complicated by the risk of ammunition detonations. pic.twitter.com/Uz16EsN8EM — NEXTA (@nexta_tv) 30. април 2026.

Istražuje se povezanost s vojnim vežbama

Portparol holandske vojske, major Majk Hofman, potvrdio je u petak da su vojni „poligoni bili u upotrebi u vreme izbijanja požara“. Rekao je da je u toku istraga koja „ispituje postoji li veza između vojnih operacija i uzroka požara“.

📸⚡⚡ New satellite imagery made by @SoarAtlas shows a major wildfire at the military training range near ’t Harde in the Netherlands 🇳🇱



The fire erupted on April 29 during military activity at the artillery range, though the exact cause is still under investigation.



Dutch… pic.twitter.com/IgqIA1PWfG — Reality Index (@Reality_Index) 30. април 2026.

Komandant holandskih oružanih snaga izjavio je u četvrtak da se preduzimaju dodatne mere opreza na poligonima tokom vežbi zbog suše koja trenutno isušuje tlo. Međutim, dodao je da se vojne vežbe koje su u toku neće obustaviti.

Autor: A.A.