AKTUELNO

Svet

UZBUNA U HOLANDIJI, VOJNI POLIGONI NATO-a U PLAMENU! Nemačka i Francuska HITNO šalju pomoć! Izbili brojni požari, stižu prvi snimci (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs ||

Brojni požari koji su izbili u sredu i četvrtak, gore na jugu zemlje i to na zemljištu koje se koristi za vojnu obuku, uključujući i artiljerijski poligon. Preopterećene holandske vlasti zatražile su pomoć putem Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, piše Euronews.

Na poziv su se odazvale Francuska i Nemačka. Francuski ministar unutrašnjih poslova Lauren Nunjez objavio je na platformi X da je Pariz poslao 41 pripadnika civilne zaštite i 10 vozila.

Iz vatrogasne službe u nemačkom gradu Bonu upućeno je ukupno 67 vatrogasaca, 21 vozilo i tri prikolice.

Mehanizam civilne zaštite Evropske unije je sistem kroz koji države članice koordinisano šalju pomoć u vanrednim situacijama.

Istražuje se povezanost s vojnim vežbama

Portparol holandske vojske, major Majk Hofman, potvrdio je u petak da su vojni „poligoni bili u upotrebi u vreme izbijanja požara“. Rekao je da je u toku istraga koja „ispituje postoji li veza između vojnih operacija i uzroka požara“.

Komandant holandskih oružanih snaga izjavio je u četvrtak da se preduzimaju dodatne mere opreza na poligonima tokom vežbi zbog suše koja trenutno isušuje tlo. Međutim, dodao je da se vojne vežbe koje su u toku neće obustaviti.

Autor: A.A.

#Holandija

#NATO

#Požar

#vojni poligon

