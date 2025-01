OPASNOST JOŠ NIJE PROŠLA: Najveći požari u predgrađima Los Anđelesa i dalje su aktivni

Najveći požari, Iton i Palisejds, koji su izbili u južnoj Kaliforniji i dalje su aktivni, saopštili su danas zvaničnici.

Požar Iton koji gori u Altadeni u Kaliforniji je 45 procenata pod kontrolom nakon što je spržio 7.700 hektara rastinja, prema najnovijim podacima Odeljenja za šumarstvo i zaštitu od požara Kalifornije, preneo je CNN.

"Gornji tok" požara Iton mogao bi naići na opasne vetrove koji bi podstakli opasnost od požara, ali to još nije konačno, saopštila je Nacionalna meteorološka služba.

Požar Palisejds gori i dalje na 9.600 hektara i 19 odsto je pod kontrolom, prema podacima Odeljenja za šumarstvo i zaštitu od požara Kalifornije, preneo je NBC.

Požar Hurst je 97 procenata pod kontrolom, dok je požar Oto, koji se razgoreo u ponedeljak uveče u okrugu Ventura 47 procenata pod kontrolom.

The Palisades Fire started at 10-30 a.m. on Tuesday as Santa Ana winds began to pick up across Southern California, the Los Angeles Fire Department confirmed to CBS Los Angeles.The flames quickly spread to about 200 acres and grew exponentially. #PalisadesFire pic.twitter.com/44VsmHVuoS