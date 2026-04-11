ZBOGOM, EVROPO! Francuska gradonačelnica objavila snimak kako skida zastavu EU sa gradske kuće

U šokantnom videu koji je postao viralan na društvenim mrežama, Karla Muti, novoizabrana gradonačelnica stranke Nacionalni okupljanje u Kanoesu, na jugu Francuske, uklonila je zastavu Evropske unije sa gradske kuće prvog dana na vlasti.

Snimak je podelila putem zvaničnog instagram naloga:

"Zbogom, Evropska unijo", napisala je u objavi.

Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro osudio je uklanjanje zastava EU iz gradskih kuća od strane krajnje desničarskih gradonačelnika, nazivajući to „izdajom“.

Nekoliko novoizabranih gradonačelnika iz antiimigracione, EU-skeptične stranke Nacionalni okupljanje skinulo je zastave EU sa vladinih zgrada poslednjih dana nakon prošlonedeljnih opštinskih izbora, na kojima je krajnja desnica osvojila 55 novih opštinskih mandata.

Baro je odgovorio na X u utorak: „Ovo je izdaja onoga ko smo. Evropska unija je nešto što je Francuska želela. To smo mi - da obezbedimo mir, da sačuvamo svoju nezavisnost uprkos rastućem pritisku imperija i da potvrdimo sopstvenu viziju sveta.“

Uklanjanje ili zamena zastava EU postala je ustaljena procedura među evroskeptičnim liderima. Kada je poljska desničarska premijerka Beata Šidlo stupila na dužnost 2015. godine, uklonila je zastavu EU sa pozadine sale za štampu svoje vlade.