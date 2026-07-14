Za Grčku izdata mapa upozorenja: Ako se u ovim delovima, budite na oprezu

Grčke službe civilne zaštite nalaze se u stanju pojačane pripravnosti zbog veoma visokog rizika od izbijanja i širenja šumskih požara u više delova zemlje, saopštio je danas Generalni sekretarijat za civilnu zaštitu Ministarstva za klimatske krize i civilnu zaštitu te zemlje.

Prema mapi procene rizika od požara za danas, u nekoliko regiona proglašen je veoma visok rizik, odnosno četvrti stepen opasnosti, što znači da vremenski uslovi pogoduju brzom nastanku i širenju požara, preneo je ERT.

Najveći stepen opasnosti proglašen je na ostrvima Hios, Lezbos, Samos i Ikarija, u oblasti Dodekaneza, kao i u regionalnim jedinicama Lasiti i Iraklion na Kritu.

Visok rizik od požara, odnosno treći stepen opasnosti, danas je na snazi u Atici i u više drugih delova ostrvske i kontinentalne Grčke.

Civilna zaštita pozvala je građane i posetioce da budu posebno oprezni i da izbegavaju aktivnosti koje mogu izazvati požar iz nehata, uključujući spaljivanje suve vegetacije i biljnog otpada, upotrebu alata koji proizvode varnice, radove zavarivanja, korišćenje roštilja na otvorenom prostoru, kao i bacanje opušaka.

Autor: S.M.