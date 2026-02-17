Dačić u Atini razgovarao sa ministrom Kefalojanisom: Aktuelna saradnja na veoma visokom nivou (FOTO+VIDEO)

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić razgovarao je danas u Atini sa ministrom za klimatske promene i civilnu zaštitu Republike Grčke Janisom Kefalojanisom.
Ministri Dačić i Kefalojanis konstatovali su da je aktuelna saradnja na veoma visokom nivou, što se posebno pokazalo tokom prethodnih godina, tokom gašenja požara na teritoriji Republike Grčke i Hilandara, gde je samo tokom 2024. godine preko Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, Grčkoj upućena međunarodna humanitarna pomoć od strane Srbije pet puta.
Ministar Kefalojanis zahvalio je Srbiji na kontinuiranoj pomoći i saradnji u pružanju pomoći svaki put kad je to bilo neophodno.
Dačić je iskoristio priliku da uputi poziv grčkom kolegi Kefalojanisu da dođe u posetu Srbiji.
Autor: Marija Radić