AKTUELNO

Politika

Dačić se sastao sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Grčke Teodorosom Livaniosom (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Grčke Teodorosom Livaniosom u Atini, čime je započeo dvodnevnu posetu Republici Grčkoj.

Dačić je na početku razgovora zahvalio grčkom kolegi na toploj dobrodošlici i istakao da Srbija i Grčka neguju tradicionalno dobre, bratske odnose, utemeljene na međusobnom poverenju i podršci.

Ministri Dačić i Livanios razmatrali su mogućnosti unapređenja saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

Tokom razgovora, ministri su se osvrnuli i na mogućnost prevazilaženja problema dugog čekanja srpskih turista na graničnom prelazu Evzoni tokom letnje sezone, imajući u vidu i razgovore koje su vodili tokom nedavne posete grčkog ministra Livaniosa Beogradu.

Dačić je istakao da Srbija visoko ceni doslednu podršku Atine u poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije u skladu sa međunarodnim pravom.

Sagovornici su razmotrili i teme od globalnog značaja, uključujući bezbednosne i ekonomske izazove u savremenom međunarodnom okruženju.

Video: MUP Srbije

Autor: Jovana Nerić

#Grčka

#Ivica Dačić

POVEZANE VESTI

Politika

MINISTAR DAČIĆ U DVODNEVNOJ POSETI GRČKOJ: Očekuje ga sastanak sa Teodorosom Livaniosom

Politika

Dačić se u Kumanovu sastao sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Severne Makedonije Pančetom Toškovskim (FOTO)

Politika

Dačić se sastao sa mađarskim ministrom unutrašnjih poslova na Horgošu

Politika

DAČIĆ U MARAKEŠU NA MARGINAMA 93. ZASEDANJA GENERALNE SKUPŠTINE INTERPOLA: Sastao se sa ministrom unutrašnjih poslova Kraljevine Maroko Abdeluafijem L

Politika

Dačić sa ministrom unutrašnjih poslova Egipta o daljem unapređenju bilateralnih odnosa

Politika

Dačić se sastao sa zamenikom ministra unutrašnjih poslova Turske Munirom Karalogluom