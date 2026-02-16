Dačić se sastao sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Grčke Teodorosom Livaniosom (FOTO+VIDEO)

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Grčke Teodorosom Livaniosom u Atini, čime je započeo dvodnevnu posetu Republici Grčkoj.

Dačić je na početku razgovora zahvalio grčkom kolegi na toploj dobrodošlici i istakao da Srbija i Grčka neguju tradicionalno dobre, bratske odnose, utemeljene na međusobnom poverenju i podršci.

Ministri Dačić i Livanios razmatrali su mogućnosti unapređenja saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

MUP Srbije MUP Srbije MUP Srbije Previous Next

Tokom razgovora, ministri su se osvrnuli i na mogućnost prevazilaženja problema dugog čekanja srpskih turista na graničnom prelazu Evzoni tokom letnje sezone, imajući u vidu i razgovore koje su vodili tokom nedavne posete grčkog ministra Livaniosa Beogradu.

Dačić je istakao da Srbija visoko ceni doslednu podršku Atine u poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije u skladu sa međunarodnim pravom.

Sagovornici su razmotrili i teme od globalnog značaja, uključujući bezbednosne i ekonomske izazove u savremenom međunarodnom okruženju.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: Jovana Nerić